Пермякам стало труднее избавляться от квартир

В декабре 2024 года в Перми увеличился средний срок продажи квартир на вторичном рынке. По сравнению с декабрем 2023 года, сделки заключались на месяц позже. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики».
«Средний срок экспозиции на вторичном рынке в Перми в конце 2023 года составлял 91 день. В конце 2024 года он увеличился на 28 дней и достиг 119 дней», — рассказали аналитики.
На первичном рынке срок продажи квартир за год увеличился на 80 дней. Объекты в среднем реализуют за 260 дней. Но аналитики отмечают, что застройщики всегда продавали квартиры дольше. Это связано с особенностями ценообразования. Девелоперы выводят в реализацию все лоты в доме, но стремятся продавать их не сразу, а постепенно.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми упало предложение на готовое жилье. Такого малого количества объектов в продаже не было последние 14 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!