14 января 2025

Пермякам стало труднее избавляться от квартир

В Перми сроки продажи квартир увеличились на месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Продать квартиру стало сложнее
Продать квартиру стало сложнее Фото:

В декабре 2024 года в Перми увеличился средний срок продажи квартир на вторичном рынке. По сравнению с декабрем 2023 года, сделки заключались на месяц позже. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики».

«Средний срок экспозиции на вторичном рынке в Перми в конце 2023 года составлял 91 день. В конце 2024 года он увеличился на 28 дней и достиг 119 дней», — рассказали аналитики.

На первичном рынке срок продажи квартир за год увеличился на 80 дней. Объекты в среднем реализуют за 260 дней. Но аналитики отмечают, что застройщики всегда продавали квартиры дольше. Это связано с особенностями ценообразования. Девелоперы выводят в реализацию все лоты в доме, но стремятся продавать их не сразу, а постепенно.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми упало предложение на готовое жилье. Такого малого количества объектов в продаже не было последние 14 лет.

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В декабре 2024 года в Перми увеличился средний срок продажи квартир на вторичном рынке. По сравнению с декабрем 2023 года, сделки заключались на месяц позже. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики». «Средний срок экспозиции на вторичном рынке в Перми в конце 2023 года составлял 91 день. В конце 2024 года он увеличился на 28 дней и достиг 119 дней», — рассказали аналитики. На первичном рынке срок продажи квартир за год увеличился на 80 дней. Объекты в среднем реализуют за 260 дней. Но аналитики отмечают, что застройщики всегда продавали квартиры дольше. Это связано с особенностями ценообразования. Девелоперы выводят в реализацию все лоты в доме, но стремятся продавать их не сразу, а постепенно. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми упало предложение на готовое жилье. Такого малого количества объектов в продаже не было последние 14 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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