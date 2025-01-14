14 января 2025

Россельхознадзор советует пермякам расчленить и похоронить новогодние ели в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Свалка - не место для деревьев
Свалка - не место для деревьев Фото:

Распилить, разрезать и закопать в лесу новогодние ели советуют пермякам специалисты Россельхознадзора. Таким образом дерево не превратится в городской мусор, а станет питательной средой для новых растений.

«Если в городе нет организованных пунктов сбора елок, то дерево можно отправить в компост в лесу, парковой зоне или на даче. Для этого нужно нарезать елку секатором на небольшие куски и закопать в том месте, где нет газона, и где она никому не помешает», — говорится на сайте регионального управления Россельхознадзора.

Кроме этого, ненужную ель можно использовать для растопки печи на даче. Если хвоей укрыть грядки, то она сохранит в почве влагу и задержит рост сорняков, говорят эксперты. Важно не выбрасывать дерево на свалку — двухметровая ель, разлагаясь на мусорке, выбросит в атмосферу 16 кг углекислого газа.

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Распилить, разрезать и закопать в лесу новогодние ели советуют пермякам специалисты Россельхознадзора. Таким образом дерево не превратится в городской мусор, а станет питательной средой для новых растений. «Если в городе нет организованных пунктов сбора елок, то дерево можно отправить в компост в лесу, парковой зоне или на даче. Для этого нужно нарезать елку секатором на небольшие куски и закопать в том месте, где нет газона, и где она никому не помешает», — говорится на сайте регионального управления Россельхознадзора. Кроме этого, ненужную ель можно использовать для растопки печи на даче. Если хвоей укрыть грядки, то она сохранит в почве влагу и задержит рост сорняков, говорят эксперты. Важно не выбрасывать дерево на свалку — двухметровая ель, разлагаясь на мусорке, выбросит в атмосферу 16 кг углекислого газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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