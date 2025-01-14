Россельхознадзор советует пермякам расчленить и похоронить новогодние ели в лесу

Распилить, разрезать и закопать в лесу новогодние ели советуют пермякам специалисты Россельхознадзора. Таким образом дерево не превратится в городской мусор, а станет питательной средой для новых растений.
«Если в городе нет организованных пунктов сбора елок, то дерево можно отправить в компост в лесу, парковой зоне или на даче. Для этого нужно нарезать елку секатором на небольшие куски и закопать в том месте, где нет газона, и где она никому не помешает», — говорится на сайте регионального управления Россельхознадзора.
Кроме этого, ненужную ель можно использовать для растопки печи на даче. Если хвоей укрыть грядки, то она сохранит в почве влагу и задержит рост сорняков, говорят эксперты. Важно не выбрасывать дерево на свалку — двухметровая ель, разлагаясь на мусорке, выбросит в атмосферу 16 кг углекислого газа.
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