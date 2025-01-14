Поселок-«спутник» Перми остался без воды из-за аварии

Деревня Кондратово, граничащая с Пермью, осталась без холодной воды. Причина -аварийная ситуация на ул Водопроводная. Об этом жителей деревни в соцсетях предупредили местные власти.
«МУП „Энергоснабжение Пермского муниципального округа“ сообщает об отключении 15 января в д. Кондратово холодного водоснабжения ориентировочно, до устранения аварийной ситуации на ул. Водопроводная», — информируют поселковые власти. Чуть ранее в паблике Кондратовского территориального управления появилась информация о частичном отключении воды по улицам Кирпичная и Улановая, а также проспекте Дягилева. Причиной прекращения подачи воды также стала авария на сетях холодного водоснабжения.
В паблике «Кондратово» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что аварию на сетях могла спровоцировать строительная техника, которая повредила водопровод. «По непроверенной информации один из застройщиков повредил магистральный трубопровод!» — говорится в соцсети.
В 2024 году десятки домов в Кондратово также остались без воды из-за крупной коммунальной аварии. Причиной стало повреждение водопровода организацией, которая проводила земляные работы в населенном пункте. В декабре 2023 года в деревне из-за аварии отключили газоснабжение.
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