14 января 2025

Поселок-«спутник» Перми остался без воды из-за аварии

Пермский поселок Кондратово остался без воды из-за повреждения водопровода
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кондратово произошла авария на сетях водоснабжения
В Кондратово произошла авария на сетях водоснабжения Фото:

Деревня Кондратово, граничащая с Пермью, осталась без холодной воды. Причина -аварийная ситуация на ул Водопроводная. Об этом жителей деревни в соцсетях предупредили местные власти.

«МУП „Энергоснабжение Пермского муниципального округа“ сообщает об отключении 15 января в д. Кондратово холодного водоснабжения ориентировочно, до устранения аварийной ситуации на ул. Водопроводная», — информируют поселковые власти. Чуть ранее в паблике Кондратовского территориального управления появилась информация о частичном отключении воды по улицам Кирпичная и Улановая, а также проспекте Дягилева. Причиной прекращения подачи воды также стала авария на сетях холодного водоснабжения.

В паблике «Кондратово» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что аварию на сетях могла спровоцировать строительная техника, которая повредила водопровод. «По непроверенной информации один из застройщиков повредил магистральный трубопровод!» — говорится в соцсети.

В 2024 году десятки домов в Кондратово также остались без воды из-за крупной коммунальной аварии. Причиной стало повреждение водопровода организацией, которая проводила земляные работы в населенном пункте. В декабре 2023 года в деревне из-за аварии отключили газоснабжение.

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Деревня Кондратово, граничащая с Пермью, осталась без холодной воды. Причина -аварийная ситуация на ул Водопроводная. Об этом жителей деревни в соцсетях предупредили местные власти. «МУП „Энергоснабжение Пермского муниципального округа“ сообщает об отключении 15 января в д. Кондратово холодного водоснабжения ориентировочно, до устранения аварийной ситуации на ул. Водопроводная», — информируют поселковые власти. Чуть ранее в паблике Кондратовского территориального управления появилась информация о частичном отключении воды по улицам Кирпичная и Улановая, а также проспекте Дягилева. Причиной прекращения подачи воды также стала авария на сетях холодного водоснабжения. В паблике «Кондратово» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что аварию на сетях могла спровоцировать строительная техника, которая повредила водопровод. «По непроверенной информации один из застройщиков повредил магистральный трубопровод!» — говорится в соцсети. В 2024 году десятки домов в Кондратово также остались без воды из-за крупной коммунальной аварии. Причиной стало повреждение водопровода организацией, которая проводила земляные работы в населенном пункте. В декабре 2023 года в деревне из-за аварии отключили газоснабжение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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