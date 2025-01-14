Пермские следователи выясняют причины гибели ребенка после спуска с горки

Следователи выясняют причины гибели школьника после спуска с горки на тюбинге в Кунгуре Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СК России.
«Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю проводит проверку по факту гибели несовершеннолетнего во время катания на тюбинге. Установлено, что 14 января ребенок с друзьями катался на тюбинге со склона „Лысая гора“ в Кунгурском районе. В какой-то момент он сказал друзьям о плохом самочувствии и упал. Бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка», — говорится в сообщении.
Уточняется, что школьник не получал травм при катании с горки. Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас проводятся экспертизы и опрашиваются очевидцы, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Ранее URA.RU рассказывало, что школьник из Кунгура скончался после того, как скатился с горы на тюбинге. Его тело обнаружили друзья, с которыми он пришел на лыжную базу «Снежинка».
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