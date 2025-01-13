Пермским коммунистам прочат провал на новых выборах

Партия КПРФ в Пермском крае не сможет повторить свой успех 2021 года на выборах в 2026 году. Источники URA.RU говорят, что представительство коммунистов в заксобрании и гордуме кратно сократится.
«Это связано сразу с несколькими обстоятельствами. Первое и главное — изменение настроений в обществе, на фоне СВО идет так называемое сплочение вокруг флага. Люди голосуют за людей с ресурсами, понятных, связанных с властью», — говорит один из собеседников.
Другой добавляет, что в 2021 году коммунисты активно заигрывали с навальнистами (сторонники Алексея Навального, признан экстремистом и террористом). Они максимально использовали протестный потенциал в обществе. Плюс тогда КПРФ просто повезло: власти не смогли выставить сильного кандидата в округе №18 и победил преподавать-коммунист Сергей Стенно. Случайно вырвала победу руководитель фракции КПРФ в ЗС Анна Баранова (округ №10). А в Чайковском, где на выборах в ЗС коммунисты победили и по округу, и по списку за две недели до голосования умер основной кандидат Сергей Сусликов. В итоге КПРФ получила 11 депутатов в ЗС и пять в гордуме Перми.
В 2026 году Баранова, Стенно, Виктор Новокрещенных и Алексей Наборщиков выборы выиграют вряд ли. Не пройдут по спискам (или даже не попадут в списки) безработный Антон Тютюнников, водитель алкомаркета Михаил Поздеев, пенсионер МВД Сергей Аликин. Все — депутаты ЗС. В гордуме лишатся мандатов Геннадий Сторожев, Николай Гилев и Алексей Мехоношин. В итоге в заксобрании, прогнозируют инсайдеры, у коммунистов будет максимум 5-6 мандатов, в думе Перми — 2-3.
А вот ЛДПР увеличит свое представительство, добавляет источник в политэлитах. Партия демонстрирует лояльность краевому руководству (и вносит в заксробрание непопулярные законотворческие инициативы, выгодные внутриполу).
Выход на второе месте ЛДПР — федеральный тренд, Пермский край не исключение, отмечает директор «Центра стратегических коммуникаций» Сергей Ильин. Весь вопрос удастся ли его удержать. Остальные оппозиционные партии, и КПРФ прежде всего, теряют свою идентичность, позиционирование, размывается идеология. «В 21 веке „продавать“ Маркса и Ленина все труднее. Поле электоральной поддержки сужается, плюс на этом же фланге играют „эсеры“, Партия пенсионеров», — отмечает политтехнолог.
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