НАТО проведет ядерные учения

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
НАТО собирается провести ежегодные учения Steadfast Noon в октябре 2023 года, заявил Йенс Столтенберг Фото:

На следующей неделе страны НАТО проведут ежегодные учения по ядерному сдерживанию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны альянса в Брюсселе.

«Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании. На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь», — заявил Йенс Столтенберг, его слова передает сайт НАТО. Столтенберг также отметил, что в этом году учения пройдут на трех территориях: Италия, Средиземное море и Хорватия.

Steadfast Noon переводятся как «Стойкий полдень». Они проводятся каждый октябрь в разных странах альянса. Учения созданы для того, чтобы отработать действия на случай ядерной войны в Европе. В НАТО отмечали, что ядерное оружие во время Steadfast Noon не применяется, военные лишь отрабатывают слаженность действий по транспонировке и установке.

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На следующей неделе страны НАТО проведут ежегодные учения по ядерному сдерживанию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны альянса в Брюсселе. «Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании. На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь», — заявил Йенс Столтенберг, его слова передает сайт НАТО. Столтенберг также отметил, что в этом году учения пройдут на трех территориях: Италия, Средиземное море и Хорватия. Steadfast Noon переводятся как «Стойкий полдень». Они проводятся каждый октябрь в разных странах альянса. Учения созданы для того, чтобы отработать действия на случай ядерной войны в Европе. В НАТО отмечали, что ядерное оружие во время Steadfast Noon не применяется, военные лишь отрабатывают слаженность действий по транспонировке и установке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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