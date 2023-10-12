НАТО проведет ядерные учения

12 октября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

НАТО собирается провести ежегодные учения Steadfast Noon в октябре 2023 года, заявил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library На следующей неделе страны НАТО проведут ежегодные учения по ядерному сдерживанию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны альянса в Брюсселе. «Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании. На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь», — заявил Йенс Столтенберг, его слова передает сайт НАТО . Столтенберг также отметил, что в этом году учения пройдут на трех территориях: Италия, Средиземное море и Хорватия. Steadfast Noon переводятся как «Стойкий полдень». Они проводятся каждый октябрь в разных странах альянса. Учения созданы для того, чтобы отработать действия на случай ядерной войны в Европе. В НАТО отмечали, что ядерное оружие во время Steadfast Noon не применяется, военные лишь отрабатывают слаженность действий по транспонировке и установке.

На следующей неделе страны НАТО проведут ежегодные учения по ядерному сдерживанию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны альянса в Брюсселе. «Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании. На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь», — заявил Йенс Столтенберг, его слова передает сайт НАТО. Столтенберг также отметил, что в этом году учения пройдут на трех территориях: Италия, Средиземное море и Хорватия. Steadfast Noon переводятся как «Стойкий полдень». Они проводятся каждый октябрь в разных странах альянса. Учения созданы для того, чтобы отработать действия на случай ядерной войны в Европе. В НАТО отмечали, что ядерное оружие во время Steadfast Noon не применяется, военные лишь отрабатывают слаженность действий по транспонировке и установке.