Аналитики RAND допустили три сценария начала войны России и США

28 сентября 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

Россия и НАТО могут начать войну после принятия Украины в альянс, считают аналитики Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Война России и НАТО может начаться из-за удара Москвы по украинской территории, в результате которого погибнет кто-то из представителей Североатлантического альянса. Также столкновение спровоцирует уничтожение военной техники США вместе с американскими военными над Черным морем. Также РФ может истолковать действия НАТО как военное вмешательство в украинский конфликт. О таких сценариях написали аналитики исследовательской организации RAND Corporation. «Если в результате российского удара по территории Украины погибнут официальные лица НАТО, даже непреднамеренно, это также может означать усиление давления на альянс с целью нападения на Россию. В таком случае Россия может предпочесть упредить ответные действия альянса и нанести удар первой», — говорится в докладе аналитиков. Также одной из возможных причин военного столкновения РФ и НАТО считают смерть американских военных над Черным морем. Акватория, как и крымский полуостров в последнее время являются частыми объектами для ударов ВСУ, уточнили в организации. Кроме того, НАТО активно предпринимает шаги по принятию Украины в свои ряды. Подобные действия Москва может рассмотреть, как военное вмешательство альянса в украинский конфликт. Тогда Москва способна нанести упреждающий удар по объектам организации, чтобы ослабить ее потенциал или сдержать эскалацию конфликта, считают аналитики. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что военные учения, которые готовит НАТО направлены на подготовку столкновения с Россией, передает. Также, по его словам, грядущие мероприятия являются очередным шагом к дестабилизации в Европе, передает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Война России и НАТО может начаться из-за удара Москвы по украинской территории, в результате которого погибнет кто-то из представителей Североатлантического альянса. Также столкновение спровоцирует уничтожение военной техники США вместе с американскими военными над Черным морем. Также РФ может истолковать действия НАТО как военное вмешательство в украинский конфликт. О таких сценариях написали аналитики исследовательской организации RAND Corporation. «Если в результате российского удара по территории Украины погибнут официальные лица НАТО, даже непреднамеренно, это также может означать усиление давления на альянс с целью нападения на Россию. В таком случае Россия может предпочесть упредить ответные действия альянса и нанести удар первой», — говорится в докладе аналитиков. Также одной из возможных причин военного столкновения РФ и НАТО считают смерть американских военных над Черным морем. Акватория, как и крымский полуостров в последнее время являются частыми объектами для ударов ВСУ, уточнили в организации. Кроме того, НАТО активно предпринимает шаги по принятию Украины в свои ряды. Подобные действия Москва может рассмотреть, как военное вмешательство альянса в украинский конфликт. Тогда Москва способна нанести упреждающий удар по объектам организации, чтобы ослабить ее потенциал или сдержать эскалацию конфликта, считают аналитики. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что военные учения, которые готовит НАТО направлены на подготовку столкновения с Россией, передает. Также, по его словам, грядущие мероприятия являются очередным шагом к дестабилизации в Европе, передает MK.RU.