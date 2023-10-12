Депэконом ХМАО раскрыл расходы на программу сотрудничества с Тюменской областью. Видео

Власти ХМАО вложили в программу «Сотрудничество» 36 млрд рублей, а получили 18,8

12 октября 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО вложили в программу «Сотрудничество» 36 млрд рублей, а получили 18,8 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ХМАО за 2023 год вложили в программу «Сотрудничество» с Ямалом и Тюменской областью 36 млрд рублей, а вернули в бюджет в два раза меньше — 18,8. Такие данные югорским депутатам на заседании окружной Думы озвучил глава депконома Сергей Афанасьев, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас предусмотрено, что мы получаем порядка 18,8 миллиардов рублей от программы „Сотрудничество“, существующими документами. При этом, общий объем, который мы вкладываем в программу — 36 миллиардов рублей», — прокомментировал Афанасьев. Вопрос о размере вложений в программу поднял в ходе заседания Думы депутат от фракции ЛДПР Михаил Селюков. При этом вице-губернатор Югры Вера Дюдина, возглавляющая департамент финансов, предпочла не раскрывать суммы, отвечая на прямой вопрос парламентария. Она отметила, что в формировании доходов программы после принятия нового договора участвует теперь и Тюменская область. «Поэтому я прямо сейчас не готова ответить, но, безусловно, когда будут утверждены показатели по налогу на прибыль, мы сделаем перерасчет по доходам программы сотрудничества. В настоящий момент такие решения еще не приняты, они будут только подготавливаться», — сообщила глава депфина. Афанасьев заявил, что итоговая сумма будет еще корректироваться — окончательные расчеты будут готовы только после получения данных от всех регионов «тюменской матрешки» и уточнений федерального центра. В сентябре финансирование «Сотрудничества» выросло на 10 млрд рублей и общий бюджет программы составил почти 60 млрд рублей. Ранее URA.RU писало о том, что губернаторы Тюменской области Александр Моор и ХМАО Наталья Комарова вышли на новый этап обсуждения программы «Сотрудничество». Началась работа по обсуждению приложений к этому документу, что приведет к появлению новых проектов в рамках трехстороннего соглашения ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО за 2023 год вложили в программу «Сотрудничество» с Ямалом и Тюменской областью 36 млрд рублей, а вернули в бюджет в два раза меньше — 18,8. Такие данные югорским депутатам на заседании окружной Думы озвучил глава депконома Сергей Афанасьев, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас предусмотрено, что мы получаем порядка 18,8 миллиардов рублей от программы „Сотрудничество“, существующими документами. При этом, общий объем, который мы вкладываем в программу — 36 миллиардов рублей», — прокомментировал Афанасьев. Вопрос о размере вложений в программу поднял в ходе заседания Думы депутат от фракции ЛДПР Михаил Селюков. При этом вице-губернатор Югры Вера Дюдина, возглавляющая департамент финансов, предпочла не раскрывать суммы, отвечая на прямой вопрос парламентария. Она отметила, что в формировании доходов программы после принятия нового договора участвует теперь и Тюменская область. «Поэтому я прямо сейчас не готова ответить, но, безусловно, когда будут утверждены показатели по налогу на прибыль, мы сделаем перерасчет по доходам программы сотрудничества. В настоящий момент такие решения еще не приняты, они будут только подготавливаться», — сообщила глава депфина. Афанасьев заявил, что итоговая сумма будет еще корректироваться — окончательные расчеты будут готовы только после получения данных от всех регионов «тюменской матрешки» и уточнений федерального центра. В сентябре финансирование «Сотрудничества» выросло на 10 млрд рублей и общий бюджет программы составил почти 60 млрд рублей. Ранее URA.RU писало о том, что губернаторы Тюменской области Александр Моор и ХМАО Наталья Комарова вышли на новый этап обсуждения программы «Сотрудничество». Началась работа по обсуждению приложений к этому документу, что приведет к появлению новых проектов в рамках трехстороннего соглашения ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.