15 октября 2023
14 октября 2023

В Челябинске на Копейском шоссе отключат светофор

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, дорожные знаки, светофор, улица локомотивная
Светофор на Копейском шоссе отключат 16 октября в 8:30 Фото:

В Челябинске в понедельник 16 октября на Копейском шоссе отключат светофор на неопределенное время. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале.

«Сегодня, 16.10.2023, с 8:30 до окончания работ будет отключен светофор на Копейском шоссе в районе остановки „Гаражи“», — отмечают в пресс-службе мэрии. Водителям и пешеходам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на указанном участке.

Ранее в Челябинске отключали светофоры на пересечении Копейского шоссе с троллейбусным кольцом ЧКПЗ и с улицей Туркменская. Светофоры не работали 1 сентября с 8:00 до 14:00.

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В Челябинске в понедельник 16 октября на Копейском шоссе отключат светофор на неопределенное время. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале. «Сегодня, 16.10.2023, с 8:30 до окончания работ будет отключен светофор на Копейском шоссе в районе остановки „Гаражи“», — отмечают в пресс-службе мэрии. Водителям и пешеходам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на указанном участке. Ранее в Челябинске отключали светофоры на пересечении Копейского шоссе с троллейбусным кольцом ЧКПЗ и с улицей Туркменская. Светофоры не работали 1 сентября с 8:00 до 14:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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