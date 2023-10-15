В Челябинске на Копейском шоссе отключат светофор

Светофор на Копейском шоссе отключат 16 октября в 8:30 Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске в понедельник 16 октября на Копейском шоссе отключат светофор на неопределенное время. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале.

«Сегодня, 16.10.2023, с 8:30 до окончания работ будет отключен светофор на Копейском шоссе в районе остановки „Гаражи“», — отмечают в пресс-службе мэрии. Водителям и пешеходам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на указанном участке.

Ранее в Челябинске отключали светофоры на пересечении Копейского шоссе с троллейбусным кольцом ЧКПЗ и с улицей Туркменская. Светофоры не работали 1 сентября с 8:00 до 14:00.