В Челябинске отключат два светофора на Копейском шоссе

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Трасса М5 Дорога Челябинск, светофор, стоп
Светофоры перестанут работать 1 сентября с 8:00 до 14:00 часов Фото:

В Челябинске 1 сентября отключат два светофора на Копейском шоссе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

«Сотрудники Госавтоинспекции информируют водителей, что завтра, 1сентября, с 8:00 до 14:00 часов будут отключены светофоры на двух перекрестках. Речь идет о светофорах на пересечении Копейского шоссе с троллейбусным кольцом ЧКПЗ и с улицей Туркменская», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения заранее планировать свои маршруты. Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

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В Челябинске 1 сентября отключат два светофора на Копейском шоссе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска. «Сотрудники Госавтоинспекции информируют водителей, что завтра, 1сентября, с 8:00 до 14:00 часов будут отключены светофоры на двух перекрестках. Речь идет о светофорах на пересечении Копейского шоссе с троллейбусным кольцом ЧКПЗ и с улицей Туркменская», — сообщили в пресс-службе ведомства. Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения заранее планировать свои маршруты. Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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