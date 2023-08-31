В Челябинске отключат два светофора на Копейском шоссе

Светофоры перестанут работать 1 сентября с 8:00 до 14:00 часов
В Челябинске 1 сентября отключат два светофора на Копейском шоссе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
«Сотрудники Госавтоинспекции информируют водителей, что завтра, 1сентября, с 8:00 до 14:00 часов будут отключены светофоры на двух перекрестках. Речь идет о светофорах на пересечении Копейского шоссе с троллейбусным кольцом ЧКПЗ и с улицей Туркменская», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения заранее планировать свои маршруты. Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
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