В Челябинске отключат два светофора на Копейском шоссе

31 августа 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Светофоры перестанут работать 1 сентября с 8:00 до 14:00 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 1 сентября отключат два светофора на Копейском шоссе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска. «Сотрудники Госавтоинспекции информируют водителей, что завтра, 1сентября, с 8:00 до 14:00 часов будут отключены светофоры на двух перекрестках. Речь идет о светофорах на пересечении Копейского шоссе с троллейбусным кольцом ЧКПЗ и с улицей Туркменская», — сообщили в пресс-службе ведомства. Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения заранее планировать свои маршруты. Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

В Челябинске 1 сентября отключат два светофора на Копейском шоссе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска. «Сотрудники Госавтоинспекции информируют водителей, что завтра, 1сентября, с 8:00 до 14:00 часов будут отключены светофоры на двух перекрестках. Речь идет о светофорах на пересечении Копейского шоссе с троллейбусным кольцом ЧКПЗ и с улицей Туркменская», — сообщили в пресс-службе ведомства. Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения заранее планировать свои маршруты. Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.