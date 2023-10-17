На площадку бывшего хлебозавода в Екатеринбурге зашли первые резиденты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производственные мощности компании BRT. Екатеринбург, токарный станок, военная продукция
На площадке заброшенного хлебозавода откроют индустриальный паак (фото из архива) Фото:

На базе бывшего хлебозавода «Всеслав» на 8 марта, 203 в Екатеринбурге, где к 2025 году планируют запустить индустриальный парк, открылись несколько производств. Также в здании отремонтировали крышу, окна, заасфальтировали дорогу перед ним, рассказал URA.RU директор компании по производству одноразовой посуды Food Face Андрей Лодкин.

«Заехали недавно, сейчас расставляем оборудование. Вместе с нами заехала типография — привезла дорогую печатную машину под наше совместное производство, и небольшая фабрика по производству кухонь. В части помещений отремонтировали крыши, окна, заасфальтировали двор. Строительно-ремонтные работы идут до сих пор», — рассказал Лодкин.

Летом 2023 года Food Face выиграла тендер на право аренды площадей бывшего завода «Всеслав». Почти год площадку готовили для переезда. В администрации Екатеринбурга отмечали, что в 2025 году здесь появится индустриальный парк.

Здание хлебозавода долгое время пустовало
Здание хлебозавода долгое время пустовало
Фото:
Теперь туда постепенно заезжают резиденты
Теперь туда постепенно заезжают резиденты
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На базе бывшего хлебозавода «Всеслав» на 8 марта, 203 в Екатеринбурге, где к 2025 году планируют запустить индустриальный парк, открылись несколько производств. Также в здании отремонтировали крышу, окна, заасфальтировали дорогу перед ним, рассказал URA.RU директор компании по производству одноразовой посуды Food Face Андрей Лодкин. «Заехали недавно, сейчас расставляем оборудование. Вместе с нами заехала типография — привезла дорогую печатную машину под наше совместное производство, и небольшая фабрика по производству кухонь. В части помещений отремонтировали крыши, окна, заасфальтировали двор. Строительно-ремонтные работы идут до сих пор», — рассказал Лодкин. Летом 2023 года Food Face выиграла тендер на право аренды площадей бывшего завода «Всеслав». Почти год площадку готовили для переезда. В администрации Екатеринбурга отмечали, что в 2025 году здесь появится индустриальный парк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...