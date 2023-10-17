На площадку бывшего хлебозавода в Екатеринбурге зашли первые резиденты. Фото

17 октября 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

На площадке заброшенного хлебозавода откроют индустриальный паак (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На базе бывшего хлебозавода «Всеслав» на 8 марта, 203 в Екатеринбурге, где к 2025 году планируют запустить индустриальный парк, открылись несколько производств. Также в здании отремонтировали крышу, окна, заасфальтировали дорогу перед ним, рассказал URA.RU директор компании по производству одноразовой посуды Food Face Андрей Лодкин. «Заехали недавно, сейчас расставляем оборудование. Вместе с нами заехала типография — привезла дорогую печатную машину под наше совместное производство, и небольшая фабрика по производству кухонь. В части помещений отремонтировали крыши, окна, заасфальтировали двор. Строительно-ремонтные работы идут до сих пор», — рассказал Лодкин. Летом 2023 года Food Face выиграла тендер на право аренды площадей бывшего завода «Всеслав». Почти год площадку готовили для переезда. В администрации Екатеринбурга отмечали, что в 2025 году здесь появится индустриальный парк. Здание хлебозавода долгое время пустовало Фото: URA.RU Теперь туда постепенно заезжают резиденты Фото: URA.RU

На базе бывшего хлебозавода «Всеслав» на 8 марта, 203 в Екатеринбурге, где к 2025 году планируют запустить индустриальный парк, открылись несколько производств. Также в здании отремонтировали крышу, окна, заасфальтировали дорогу перед ним, рассказал URA.RU директор компании по производству одноразовой посуды Food Face Андрей Лодкин. «Заехали недавно, сейчас расставляем оборудование. Вместе с нами заехала типография — привезла дорогую печатную машину под наше совместное производство, и небольшая фабрика по производству кухонь. В части помещений отремонтировали крыши, окна, заасфальтировали двор. Строительно-ремонтные работы идут до сих пор», — рассказал Лодкин. Летом 2023 года Food Face выиграла тендер на право аренды площадей бывшего завода «Всеслав». Почти год площадку готовили для переезда. В администрации Екатеринбурга отмечали, что в 2025 году здесь появится индустриальный парк.