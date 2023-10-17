На базе бывшего хлебозавода «Всеслав» на 8 марта, 203 в Екатеринбурге, где к 2025 году планируют запустить индустриальный парк, открылись несколько производств. Также в здании отремонтировали крышу, окна, заасфальтировали дорогу перед ним, рассказал URA.RU директор компании по производству одноразовой посуды Food Face Андрей Лодкин.
«Заехали недавно, сейчас расставляем оборудование. Вместе с нами заехала типография — привезла дорогую печатную машину под наше совместное производство, и небольшая фабрика по производству кухонь. В части помещений отремонтировали крыши, окна, заасфальтировали двор. Строительно-ремонтные работы идут до сих пор», — рассказал Лодкин.
Летом 2023 года Food Face выиграла тендер на право аренды площадей бывшего завода «Всеслав». Почти год площадку готовили для переезда. В администрации Екатеринбурга отмечали, что в 2025 году здесь появится индустриальный парк.
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