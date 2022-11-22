В Екатеринбурге на площадке заброшенного хлебозавода появится технопарк

Новый арендатор площадей пустующего хлебозавода «Всеслав» планирует пригласить и другие компании на площадку Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На базе бывшего хлебозавода «Всеслав» на 8 марта, 203 в Екатеринбурге, который по договору аренды займет предприятие по производству одноразовой посуды Food Face, расположатся и другие компании из смежной отрасли. Есть идея открыть здесь технопарк, сообщил URA.RU владелец Food Face Андрей Лодкин.

«Мы планируем площади не только под себя, так как завод большой. Продумываем, как создать там некий технопарк — пригласить небольшие предприятия, которые так или иначе взаимосвязаны, и тем самым помогать друг другу. Проект в стадии глобальной проработки, в том числе с банками, так как требуются значительные вложения», — рассказал Лодкин.

Компания Food Face в июле выиграла тендер на право аренды площадей бывшего завода «Всеслав» на 8 марта, 203. Руководство предприятия начало готовить площадку для переезда. Лодкин надеется, что на новом месте компания начнет работать уже летом 2023-го года.

Ранее URA.RU сообщало, что Food Face может стать поставщиком одноразовой посуды для сети быстрого питания «Вкусно — И точка». Соответствующие переговоры идут, итоговое решение будет известно в декабре.