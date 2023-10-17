Под Магнитогорском охотнику выстрелили в голову

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Клипарт по теме Охота. Челябинск, ружье, охотник, зорька
В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области одному из охотников выстрелили в голову. По данным URA.RU, стрелком оказался приятель мужчины, с которым они разделяли хобби. Как сообщили агентству 17 октября в пресс-службе СКР по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, мужчины вместе вышли на охоту. Во время стрельбы один из них случайно попал в голову товарищу. Мужчину с ранениями доставили в райбольницу. Врачи сделали все для его спасения. Но травмы были несовместимы с жизнью. Поэтому изначально возбужденное уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью») будет переквалифицировано в ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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В Нагайбакском районе Челябинской области одному из охотников выстрелили в голову. По данным URA.RU, стрелком оказался приятель мужчины, с которым они разделяли хобби. Как сообщили агентству 17 октября в пресс-службе СКР по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело. «В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, мужчины вместе вышли на охоту. Во время стрельбы один из них случайно попал в голову товарищу. Мужчину с ранениями доставили в райбольницу. Врачи сделали все для его спасения. Но травмы были несовместимы с жизнью. Поэтому изначально возбужденное уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью») будет переквалифицировано в ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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