Под Магнитогорском охотнику выстрелили в голову

17 октября 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нагайбакском районе Челябинской области одному из охотников выстрелили в голову. По данным URA.RU, стрелком оказался приятель мужчины, с которым они разделяли хобби. Как сообщили агентству 17 октября в пресс-службе СКР по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело. «В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, мужчины вместе вышли на охоту. Во время стрельбы один из них случайно попал в голову товарищу. Мужчину с ранениями доставили в райбольницу. Врачи сделали все для его спасения. Но травмы были несовместимы с жизнью. Поэтому изначально возбужденное уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью») будет переквалифицировано в ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В Нагайбакском районе Челябинской области одному из охотников выстрелили в голову. По данным URA.RU, стрелком оказался приятель мужчины, с которым они разделяли хобби. Как сообщили агентству 17 октября в пресс-службе СКР по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело. «В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, мужчины вместе вышли на охоту. Во время стрельбы один из них случайно попал в голову товарищу. Мужчину с ранениями доставили в райбольницу. Врачи сделали все для его спасения. Но травмы были несовместимы с жизнью. Поэтому изначально возбужденное уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью») будет переквалифицировано в ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).