Сотни тысяч человек записались на семейный конкурс от Путина, где разыграют 5 млн рублей. Фото

Сотни тысяч человек записались на конкурс «Это у нас семейное»

17 октября 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Более 340 тысяч россиян записались на участие в конкурсе «Это у нас семейное» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Более 340 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное», организованном на платформе «Россия — страна возможностей». О востребованности данного конкурса ранее говорил президент России Владимир Путин. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Сегодня на участие в конкурсе „Это у нас семейное“ зарегистрировалось 340 тысяч человек, и прием заявок еще продолжается — до 4 ноября», — заявил Кириенко. На заседании наблюдательного совета конкурса было принято решение снизить возраст младших участников с шести до пяти лет и утвердить первые восемь заданий дистанционного этапа. Владимир Путин подчеркнул востребованность и интересность конкурса «Это у нас семейное», выразив надежду, что он станет самым широким и народным. Участие в конкурсе дает семьям возможность выиграть до пяти миллионов рублей на улучшение жилищных условий и уникальные путешествия по России. Конкурс привлекает участников из всех 89 регионов России, а также представителей более 60 стран. Семейные команды, включая тех, кто проживает за рубежом, участвуют в различных заданиях, направленных на создание семейного уюта, готовку, музыкальные исполнения, полезные дела для окружающих и создание семейной летописи. Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» организует конкурс «Это у нас семейное». Росмолодежь и «Движение Первых» также выступают соорганизаторами конкурса. Инициативу создания семейного конкурса поддержала семья Скатковых из Самары. В 2022 году президент России, председатель наблюдательного совета Владимир Путин поддержал эту идею на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». В 2023 году глава государства объявил о запуске проекта в День знаний. Член наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» певец, продюсер, актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Член наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» лидер поп-группы «Руки Вверх» Сергей Жуков Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 340 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное», организованном на платформе «Россия — страна возможностей». О востребованности данного конкурса ранее говорил президент России Владимир Путин. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Сегодня на участие в конкурсе „Это у нас семейное“ зарегистрировалось 340 тысяч человек, и прием заявок еще продолжается — до 4 ноября», — заявил Кириенко. На заседании наблюдательного совета конкурса было принято решение снизить возраст младших участников с шести до пяти лет и утвердить первые восемь заданий дистанционного этапа. Владимир Путин подчеркнул востребованность и интересность конкурса «Это у нас семейное», выразив надежду, что он станет самым широким и народным. Участие в конкурсе дает семьям возможность выиграть до пяти миллионов рублей на улучшение жилищных условий и уникальные путешествия по России. Конкурс привлекает участников из всех 89 регионов России, а также представителей более 60 стран. Семейные команды, включая тех, кто проживает за рубежом, участвуют в различных заданиях, направленных на создание семейного уюта, готовку, музыкальные исполнения, полезные дела для окружающих и создание семейной летописи. Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» организует конкурс «Это у нас семейное». Росмолодежь и «Движение Первых» также выступают соорганизаторами конкурса. Инициативу создания семейного конкурса поддержала семья Скатковых из Самары. В 2022 году президент России, председатель наблюдательного совета Владимир Путин поддержал эту идею на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». В 2023 году глава государства объявил о запуске проекта в День знаний.