Фонд Путина взял под опеку семью погибшего уральского бойца батальона «Сомали»

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Алексей Вишникин, участник боевых действий в зоне СВО. Курган , армия, служба по контракту, головной убор, сво
Семье бойца штурмового батальона «Сомали» Сергея Головатюка помогут в фонде «Защитники Отечества» Фото:

Президентский фонд «Защитники Отечества» взял под опеку семью погибшего на спецоперации свердловского солдата. Сергей Головатюк был бойцом штурмового батальона «Сомали». Об этом URA.RU рассказали в региональном филиале фонда.

«Боец штурмового батальона „Сомали“ Сергей Головатюк был профессиональным военным. Стоял на защите ДНР с 2016 года. За время службы он получил немало боевых наград. Погиб 5 июня 2023 года. Свердловский фонд „Защитники Отечества“ опекает семью героя», — отметили в организации.

Батальон «Сомали» является отдельной штурмовой тактической группой в составе воинских подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики России. С 2017 года подразделение именуется Отдельный гвардейский мотострелковый штурмовой батальон «Сомали» имени М. С. Толстых (позывной Гиви) и базируется в городе Донецк. С началом проведения специальной военной операции бойцы «Сомали» проявили мужество и героизм при штурме Мариуполя, а также на Авдеевском направлении.

Ранее URA.RU писало, что председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетила с рабочим визитом филиал организации в Екатеринбурге. Она встретилась с ветеранами СВО и членами их семей. Цивилева в рамках рабочей поездки также посетила 354 Окружной военный клинический госпиталь в уральской столице.

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Президентский фонд «Защитники Отечества» взял под опеку семью погибшего на спецоперации свердловского солдата. Сергей Головатюк был бойцом штурмового батальона «Сомали». Об этом URA.RU рассказали в региональном филиале фонда. «Боец штурмового батальона „Сомали“ Сергей Головатюк был профессиональным военным. Стоял на защите ДНР с 2016 года. За время службы он получил немало боевых наград. Погиб 5 июня 2023 года. Свердловский фонд „Защитники Отечества“ опекает семью героя», — отметили в организации. Батальон «Сомали» является отдельной штурмовой тактической группой в составе воинских подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики России. С 2017 года подразделение именуется Отдельный гвардейский мотострелковый штурмовой батальон «Сомали» имени М. С. Толстых (позывной Гиви) и базируется в городе Донецк. С началом проведения специальной военной операции бойцы «Сомали» проявили мужество и героизм при штурме Мариуполя, а также на Авдеевском направлении. Ранее URA.RU писало, что председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетила с рабочим визитом филиал организации в Екатеринбурге. Она встретилась с ветеранами СВО и членами их семей. Цивилева в рамках рабочей поездки также посетила 354 Окружной военный клинический госпиталь в уральской столице.
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