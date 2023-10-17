17 октября 2023

Жители ХМАО поддержали идею создания зоополиции

SuperJob: 74% жителей Югры готовы поддержать законопроект о создании зоополиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в Кировском районе. Екатеринбург, кошка, животное, бездомная кошка
Зоополицию планируют создать для контроля животных и предотвращения их нападений на людей Фото:

Жители Ханты-Мансийского округа поддержали идею создания зоополиции. Это орган, который планируют создать для контроля домашних питомцев, устройства бездомных животных в приюты и рассмотрения жалоб о нападении животных на людей. По данным сервиса SuperJob, 74% опрошенных югорчан уверены в необходимости законопроекта об организации нового госоргана.

«Законопроект об организации зоополиции дорабатывается и будет внесен в Госдуму до конца года. 74% жителей Югры поддержали идею создания зоополиции: 41% полностью уверены в ее необходимости, 33% скорее уверены. Против подобного предложения выступили 26% опрошенных: 16% скорее против, 10% однозначно против. По их мнению, существующего законодательства вполне достаточно», — сообщили аналитики сервиса.

Ранее URA.RU писало о том, что к 2025 году, по словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в округе не должно остаться бездомных животных. Комарова предложила горожанам выступать со своими предложениями, направленными на решение проблемы бездомных животных.

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Жители Ханты-Мансийского округа поддержали идею создания зоополиции. Это орган, который планируют создать для контроля домашних питомцев, устройства бездомных животных в приюты и рассмотрения жалоб о нападении животных на людей. По данным сервиса SuperJob, 74% опрошенных югорчан уверены в необходимости законопроекта об организации нового госоргана. «Законопроект об организации зоополиции дорабатывается и будет внесен в Госдуму до конца года. 74% жителей Югры поддержали идею создания зоополиции: 41% полностью уверены в ее необходимости, 33% скорее уверены. Против подобного предложения выступили 26% опрошенных: 16% скорее против, 10% однозначно против. По их мнению, существующего законодательства вполне достаточно», — сообщили аналитики сервиса. Ранее URA.RU писало о том, что к 2025 году, по словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в округе не должно остаться бездомных животных. Комарова предложила горожанам выступать со своими предложениями, направленными на решение проблемы бездомных животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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