Жители ХМАО поддержали идею создания зоополиции

SuperJob: 74% жителей Югры готовы поддержать законопроект о создании зоополиции

18 октября 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Зоополицию планируют создать для контроля животных и предотвращения их нападений на людей Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Ханты-Мансийского округа поддержали идею создания зоополиции. Это орган, который планируют создать для контроля домашних питомцев, устройства бездомных животных в приюты и рассмотрения жалоб о нападении животных на людей. По данным сервиса SuperJob, 74% опрошенных югорчан уверены в необходимости законопроекта об организации нового госоргана. «Законопроект об организации зоополиции дорабатывается и будет внесен в Госдуму до конца года. 74% жителей Югры поддержали идею создания зоополиции: 41% полностью уверены в ее необходимости, 33% скорее уверены. Против подобного предложения выступили 26% опрошенных: 16% скорее против, 10% однозначно против. По их мнению, существующего законодательства вполне достаточно», — сообщили аналитики сервиса. Ранее URA.RU писало о том, что к 2025 году, по словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в округе не должно остаться бездомных животных. Комарова предложила горожанам выступать со своими предложениями, направленными на решение проблемы бездомных животных.

Жители Ханты-Мансийского округа поддержали идею создания зоополиции. Это орган, который планируют создать для контроля домашних питомцев, устройства бездомных животных в приюты и рассмотрения жалоб о нападении животных на людей. По данным сервиса SuperJob, 74% опрошенных югорчан уверены в необходимости законопроекта об организации нового госоргана. «Законопроект об организации зоополиции дорабатывается и будет внесен в Госдуму до конца года. 74% жителей Югры поддержали идею создания зоополиции: 41% полностью уверены в ее необходимости, 33% скорее уверены. Против подобного предложения выступили 26% опрошенных: 16% скорее против, 10% однозначно против. По их мнению, существующего законодательства вполне достаточно», — сообщили аналитики сервиса. Ранее URA.RU писало о том, что к 2025 году, по словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в округе не должно остаться бездомных животных. Комарова предложила горожанам выступать со своими предложениями, направленными на решение проблемы бездомных животных.