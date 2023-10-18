Путин раскрыл отношение Востока к войне в Израиле

Путин: Восток не хочет усугубления конфликта в Израиле
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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин заявил, что страны не готовы к крупномасштабной войне Израиля и Палестины Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Страны Востока не хотят продолжения конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации» — заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24». Ранее глава государства провел разговор с пятью лидерами восточных стран.

По словам Путина, никто из государств не готов превращать палестино-израильский конфликт в крупномасштабную войну. Он отметил, что есть страны, которые опасаются развития боевых действий.

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Страны Востока не хотят продолжения конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации» — заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24». Ранее глава государства провел разговор с пятью лидерами восточных стран. По словам Путина, никто из государств не готов превращать палестино-израильский конфликт в крупномасштабную войну. Он отметил, что есть страны, которые опасаются развития боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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