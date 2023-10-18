Путин раскрыл отношение Востока к войне в Израиле

Владимир Путин заявил, что страны не готовы к крупномасштабной войне Израиля и Палестины
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Страны Востока не хотят продолжения конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации» — заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24». Ранее глава государства провел разговор с пятью лидерами восточных стран.
По словам Путина, никто из государств не готов превращать палестино-израильский конфликт в крупномасштабную войну. Он отметил, что есть страны, которые опасаются развития боевых действий.
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