В Раде зарегистрировали законопроект о переименовании копеек в «шаги»

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о переименовании разменной монеты «копейка» в «шаг». Соответствующий документ размещен на официальном сайте украинского парламента.
«Переименование позволит восстановить историческую справедливость и усилить национальную идентичность в сфере денежного обращения», — приводит текст документа РБК. Новость опубликована на сайте агентства.
Идея изменить название украинской разменной монеты обсуждается не впервые. В 2024 году Национальный банк Украины уже предлагал заменить «копейку» на «шаг», ссылаясь на исторические традиции денежного обращения страны. В последний раз «шаги» использовались на территории Украины более ста лет назад: в период существования Украинской народной республики гривна делилась на 100 шагов, однако тогда шаги были бумажными денежными знаками, а не металлическими монетами.
