Экс-мэр Каховки стал жертвой «Бабы Яги»: как бизнесмен Леонтьев возглавлял город в трудные времена

После атаки украинского беспилотника «Баба Яга» 1 октября скончался глава совета депутатов Новой Каховки в Херсонской области и экс-глава города Владимир Леонтьев. Изначально мужчина в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован, медики до последнего боролись за его жизнь, но безуспешно.
Леонтьев неоднократно подвергался вражеским атакам за ярко выраженную поддержку России. Бывший мэр, с его же слов, никогда не позиционировал себя как чиновник, но когда стал главой города в апреле 2022 года, старался делать все для жителей. По словам его соратников, был знаком каждому жителю города и пользовался большой поддержкой среди горожан. Чем он запомнился — в материале URA.RU.
Офицер, бухгалтер и бизнесмен: биография и карьера Леонтьева
Владимир Леонтьев родился в Ростовской области. Свою карьеру он начал в Ленинградском суворовском военном училище, после чего продолжил обучение в Донецком высшем военно-политическом училище инженерных войск и войск связи, получив звание офицера. Он также получил второе высшее образование в области экономики, специализируясь на бухгалтерском учете и анализе финансово-хозяйственной деятельности. В процессе работы в бизнесе он прошел различные курсы и стал членом ассоциации сертифицированных бухгалтеров (ACCA).
Приход в Новую Каховку
В 1999 году Леонтьев переехал в Новую Каховку, заняв должность финансового директора в компании «Чумак». Позже он стал финансовым директором и заместителем генерального директора этой компании. Его обширный опыт и желание помочь городу во время кризиса привели к его избранию мэром Новой Каховки в апреле 2022 года.
Ночь катастрофы: прорыв Каховской ГЭС
Именно при Леонтьеве 6 июня 2023 года произошло разрушение Каховской ГЭС в результате удара ВСУ. Тогда уровень воды в Новой Каховке достиг 12 метров. По словам Леонтьева, благодаря подготовленности и надежности ГЭС удалось своевременно эвакуировать около 950 человек.
Попытки покушения
Также на Леонтьева неоднократно покушались. Одна из таких попыток произошла 14 июня 2023 года с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur. Несмотря на угрозы, он продолжил выполнять свои обязанности и в феврале 2023 года был награжден орденом Мужества Президентом России Владимиром Путиным.
Гуманитарная помощь и поддержка граждан
Под управлением Леонтьева в Новой Каховке была организована гуманитарная помощь для жителей, испытывающих нужду в продуктах и вещах первой необходимости. Он отмечал, что общественные организации и поддержка российского правительства играют ключевую роль в этом процессе.
Возрождение, несмотря на трудные времена: о чем он говорил в интервью журналистам
В интервью «Комсомольской правде» в конце 2023 года Леонтьев говорил, что Новая Каховка переживает трудные времена из-за разрушений, вызванных повреждением Каховской ГЭС и постоянными обстрелами со стороны ВСУ. Тем не менее город продолжает функционировать: работают магазины, аптеки и даже открылся музей, отмечал бывший глава города.
После того как в 2023 году Леонтьева выбрали главой совета депутатов, началась работа над бюджетом, который, как отмечал сам мужчина, будет сбалансированным и социально ориентированным. Программа была направлена на восстановление и поддержку населения с учетом текущих реалий. Он также отмечал важность контроля цен в магазинах, но подчеркивал, что из-за военных рисков они не могут быть сопоставимы с ценами в материковой России. Помимо экономического контроля Леонтьев также акцентировал внимание на возрождении социальных объектов в городе и культурного наследия в целом.
«В городе чувствуется оптимизм и благожелательность среди оставшихся жителей. Они ценят проявления заботы со стороны государства», — отмечал Леонтьев в беседе с журналистами. Владимир Леонтьев, бывший мэр Новой Каховки, стал своего рода символом гражданского сопротивления в условиях постоянных обстрелов со стороны Украины.
Очередное покушение, которое стало последним
Глава совета депутатов Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев скончался в больнице 1 октября после тяжелых ранений, полученных в результате атаки украинского беспилотника типа «Баба-Яга». О смерти политика 1 октября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, врачи до последнего боролись за жизнь Владимира Леонтьева, однако спасти его не удалось. Глава области также выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив его заслуги и вклад в развитие региона. Как уточнил Сальдо, Леонтьев был известен своей преданностью и активной позицией в вопросах поддержки России и жителей Херсонской области.
По данным местных властей, инцидент произошел во время исполнения Леонтьевым служебных обязанностей. В результате атаки пострадали еще несколько человек, им оказана необходимая медицинская помощь.
