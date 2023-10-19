«Магнит» купит KazanExpress и запустит свой маркетплейс

19 октября 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

«Магнит» намерен запустить свой маркетплейс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Торговая сеть «Магнит» купит маркетплейс KazanExpress и запустит собственный сервис «Магнит Маркет». Об этом рассказали представители сети магазинов. «„Магнит“ (MGNT) договорился о покупке 100% ООО „КазаньЭкспресс“, которое развивает маркетплейс KazanExpress», — сообщили представители торговой сети РБК. Сумма сделки пока что не раскрывается. Собеседник также заявил о намерении «Магнита» запустить собственный сервис «Магнит Маркет». По его словам, количество пунктов выдачи заказов будет больше, чем у KazanExpress благодаря открытию ПВЗ в магазинах сети «Магнит». Решение приобрести маркетплейс обусловлено тем, что покупка готового интернет-магазина куда дешевле, чем создание такого проекта с нуля. При этом ретейлер планирует привлекать новых продавцов и развивать товарные категории на сервисе.

Торговая сеть «Магнит» купит маркетплейс KazanExpress и запустит собственный сервис «Магнит Маркет». Об этом рассказали представители сети магазинов. «„Магнит“ (MGNT) договорился о покупке 100% ООО „КазаньЭкспресс“, которое развивает маркетплейс KazanExpress», — сообщили представители торговой сети РБК. Сумма сделки пока что не раскрывается. Собеседник также заявил о намерении «Магнита» запустить собственный сервис «Магнит Маркет». По его словам, количество пунктов выдачи заказов будет больше, чем у KazanExpress благодаря открытию ПВЗ в магазинах сети «Магнит». Решение приобрести маркетплейс обусловлено тем, что покупка готового интернет-магазина куда дешевле, чем создание такого проекта с нуля. При этом ретейлер планирует привлекать новых продавцов и развивать товарные категории на сервисе.