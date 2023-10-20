Как правильно вести себя во время задержания полицией

Адвокат Елизарова: нужно уведомить родственников, если вас задержала полиция

20 октября 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Сотрудники имеют право задержать человека не более, чем на три часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В случае, если вас задержали сотрудники полиции, стоит настоять на том, чтобы об этом уведомили ваших родственников, а также выяснить причину задержания. Об этом рассказала адвокат Московской городской коллегии адвокатов «Союз Адвокатов» Людмила Елизарова. «В случае административного задержания сотрудники полиции обязаны уведомить о вашем задержании близких родственников, на этом необходимо настаивать, а также адвоката, если вы его назовете», — сказала Елизарова в комментарии для « Газета.Ru ». Она добавила, что сотрудники имеют право задержать человека не более, чем на три часа, однако в случае административного правонарушения предусмотрен арест. По словам Елизаровой, сотрудники органов обязаны уточнить причину задержания. При этом, если вы задержаны по подозрению в преступлении, они должны составить протокол в течение трех часов. Вы в праве проверить документ на ошибки, а также потребовать один телефонный звонок. Если в момент задержания вы были подвергнуты личному досмотру, то внимательно ознакомьтесь с протоколом и не бойтесь записывать замечания, заключила адвокат. Ранее в Екатеринбурге 16-летняя девушка подралась с двумя полицейскими, пытаясь отбить от задержания подругу, которая была наркокурьером. Она напала на силовиков после того как те позвали их на беседу. Девушка успела пнуть одного полицейского по ноге, а второго — в плечо. Сотрудники смогли задержать ее. В участок был вызван родитель несовершеннолетней, в присутствии которого девушку опросили. От медосвидетельствования она отказалась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае, если вас задержали сотрудники полиции, стоит настоять на том, чтобы об этом уведомили ваших родственников, а также выяснить причину задержания. Об этом рассказала адвокат Московской городской коллегии адвокатов «Союз Адвокатов» Людмила Елизарова. «В случае административного задержания сотрудники полиции обязаны уведомить о вашем задержании близких родственников, на этом необходимо настаивать, а также адвоката, если вы его назовете», — сказала Елизарова в комментарии для «Газета.Ru». Она добавила, что сотрудники имеют право задержать человека не более, чем на три часа, однако в случае административного правонарушения предусмотрен арест. По словам Елизаровой, сотрудники органов обязаны уточнить причину задержания. При этом, если вы задержаны по подозрению в преступлении, они должны составить протокол в течение трех часов. Вы в праве проверить документ на ошибки, а также потребовать один телефонный звонок. Если в момент задержания вы были подвергнуты личному досмотру, то внимательно ознакомьтесь с протоколом и не бойтесь записывать замечания, заключила адвокат. Ранее в Екатеринбурге 16-летняя девушка подралась с двумя полицейскими, пытаясь отбить от задержания подругу, которая была наркокурьером. Она напала на силовиков после того как те позвали их на беседу. Девушка успела пнуть одного полицейского по ноге, а второго — в плечо. Сотрудники смогли задержать ее. В участок был вызван родитель несовершеннолетней, в присутствии которого девушку опросили. От медосвидетельствования она отказалась.