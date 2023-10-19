В Екатеринбурге 16-летняя девушка напала на полицейских

Девушка хотела «спасти» свою подругу, которую позвали на профилактическую беседу Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 16-летняя девушка подралась с двумя полицейскими, пытаясь отбить от задержания подругу, которая была наркокурьером. Девушка напала на силовиков после того как те позвали их на беседу, пишут в соцсетях.

«Девушка ушла из школы, не окончив девятый класс и стала наркокурьером. Силовики поймали ее и хотели пригласить на беседу, рядом была подруга, ее тоже позвали в отдел. Но 16-летняя стала крыть матом и бить силовиков», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Девушка успела пнуть одного полицейского по ноге, а второго — в плечо. Силовики смогли задержать ее. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве журналиста направили в СКР по Свердловской области. URA.RU запросило комментарий у пресс-службы свердловского СК, ответ ожидается.