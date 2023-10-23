Бывшего VIP-полицейского не отпустили из СИЗО Челябинска

Артема Шумкова оставили в СИЗО до 2 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего начальника одного из отделов ГУ МВД по Челябинской области Артема Шумкова, обвиняемого в получении крупной взятки, не выпустили из СИЗО. Как сообщили URA.RU 23 октября в пресс-службе областного суда, его оставили под стражей до 2 декабря.

«Челябинский областной суд, рассмотрев материал досудебного производства по апелляционной жалобе адвоката обвиняемого Артема Шумкова, оставил без изменения постановление Центрального рай суда Челябинска от 26 сентября 2023 года. Данным постановлением в отношении Шумкова был продлен срок содержания под стражей до 2 декабря 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что адвокаты бывшего полицейского просили суд изменить меру пресечения своему подопечному на более мягкую. Такой, по их мнению, могла бы стать мера в виде домашнего ареста или залога. Гособвинитель, в свою очередь, просил постановление суда первой инстанции оставить без изменения.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что Шумков был уволен по отрицательным основаниям. В главке напомнили, что выявление подобных кадров находится на постоянном контроле руководства. В случае установления вины, они будет уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности, их непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.

Шумкова задержали сотрудники отдела собственной безопасности в мае текущего года. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере. Бывшему полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы.