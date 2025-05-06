Мерц провалил первые выборы канцлера Германии

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц не смог заручиться поддержкой большинства в Бундестаге на пути к посту канцлера Германии. Об этом сообщает Reuters.
«Фридриху Мерцу не удалось получить парламентское большинство, необходимое для того, чтобы стать канцлером, что стало неожиданной неудачей для его новой коалиции с левоцентристскими социал-демократами», — пишет издание Reuters. Согласно регламенту, у Бундестага теперь есть 14 дней, чтобы избрать Мерца или другого кандидата на пост канцлера абсолютным большинством голосов. Если этого не произойдет, возможен повторный тур голосования или формирование нового состава правительства.
Ранее опрос Politbarometer показал, что менее половины граждан Германии поддерживают кандидатуру Фридриха Мерца на пост канцлера. Только 38% респондентов положительно оценили его возможное назначение, тогда как 56% выразили негативное отношение. В рейтинге популярных политиков ФРГ Мерц занимает лишь шестое место, уступая, в частности, министру обороны Борису Писториусу. Действующий канцлер Олаф Шольц в своей прощальной речи пожелал Фридриху Мерцу удачи на новом посту, выразив надежду, что преемник сможет успешно справляться с вызовами, стоящими перед страной.
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