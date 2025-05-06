Челябинский завод «Мечела» оспорил долг бывшей компании миллиардера из Forbes

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«Мечел-Кокс» не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу
«Мечел-Кокс» не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу Фото:

Завод «Мечел-Кокс» в Челябинске оспорил долг перед бывшей компанией миллиардера из списка Forbes Алексея Мордашова «Воркутауголь» на сумму в 253 млн рублей. Как следует из материалов Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, поданную жалобу начнут рассматривать в июне.

«Принять апелляционную жалобу ООО „Челябинский завод по производству коксохимической продукции“ на решение Арбитражного суда Челябинской области. Назначить дело к судебному разбирательству», — отмечено в определении суда.

В марте челябинский арбитраж удовлетворил требования истца. Задолженность возникла за поставленный угольный концентрат, который общество «Воркутауголь» передало в сентябре 2024 года. Суд установил, что «Мечел-Кокс» должен выплатить 246,685 миллиона рублей основного долга, 4,565 миллиона рублей пени и 1,785 миллиона рублей расходов по уплате госпошлины. В зале суда между сторонами возник спор из-за размера неустойки. Завод пытался снизить выплату, однако суд не нашел оснований для этого.

Прежде компания «Воркутауголь» принадлежала холдингу Мордашова. В 2025 году предприниматель занял 63-ю строку списка Forbes с состоянием в 28,6 миллиарда долларов. На сегодня владельцем «Воркутауголь» выступает компания «Русская энергия», которую ранее связывали с бизнесменом Романом Троценко.

«Мечел-Кокс» работает в составе угольного дивизиона группы компаний. Направление стало проблематичным из-за сложившейся на рынке конъюнктуры и вследствие высокой долговой нагрузки холдинга. Участники рынка заговорили о том, что завод было предложено оздоровить УГМК, но в пресс-службе «Мечела» информацию опровергают.

При подготовке материала URA.RU обратилось к обеим сторонам спора. Предыдущие запросы остались без ответа.

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Завод «Мечел-Кокс» в Челябинске оспорил долг перед бывшей компанией миллиардера из списка Forbes Алексея Мордашова «Воркутауголь» на сумму в 253 млн рублей. Как следует из материалов Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, поданную жалобу начнут рассматривать в июне. «Принять апелляционную жалобу ООО „Челябинский завод по производству коксохимической продукции“ на решение Арбитражного суда Челябинской области. Назначить дело к судебному разбирательству», — отмечено в определении суда. В марте челябинский арбитраж удовлетворил требования истца. Задолженность возникла за поставленный угольный концентрат, который общество «Воркутауголь» передало в сентябре 2024 года. Суд установил, что «Мечел-Кокс» должен выплатить 246,685 миллиона рублей основного долга, 4,565 миллиона рублей пени и 1,785 миллиона рублей расходов по уплате госпошлины. В зале суда между сторонами возник спор из-за размера неустойки. Завод пытался снизить выплату, однако суд не нашел оснований для этого. Прежде компания «Воркутауголь» принадлежала холдингу Мордашова. В 2025 году предприниматель занял 63-ю строку списка Forbes с состоянием в 28,6 миллиарда долларов. На сегодня владельцем «Воркутауголь» выступает компания «Русская энергия», которую ранее связывали с бизнесменом Романом Троценко. «Мечел-Кокс» работает в составе угольного дивизиона группы компаний. Направление стало проблематичным из-за сложившейся на рынке конъюнктуры и вследствие высокой долговой нагрузки холдинга. Участники рынка заговорили о том, что завод было предложено оздоровить УГМК, но в пресс-службе «Мечела» информацию опровергают. При подготовке материала URA.RU обратилось к обеим сторонам спора. Предыдущие запросы остались без ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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