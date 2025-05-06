ТАСС: вдову убитого генерала Кириллова готовят в сенаторы

Вдова трагически погибшего генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Светлана Кириллова, рассматривается как один из возможных кандидатов на пост сенатора от Костромской области. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Вдова генерала Кириллова Светлана осенью может стать сенатором от Костромской области», — пишет ТАСС. Кириллова участвует в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на предстоящие выборы депутатов Костромской областной думы. Сами выборы в заксобрание региона пройдут 14 сентября 2025 года. По результатам этих выборов будет формироваться и состав представителей региона в Совете Федерации.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит 17 декабря 2024 года во дворе собственного дома. Причиной гибели стала детонация взрывного устройства. Помимо самого Кириллова, в результате взрыва погиб его помощник. Исполнитель теракта, Ахмад Курбанов, полностью признал свою вину в совершении преступления. Церемония прощания с Игорем Кирилловым состоялась 20 декабря в Мытищах.
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