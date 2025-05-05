Бастрыкин потребовал разобраться с аналогом лекарства для детей в Челябинске

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал разобраться, почему детям-инвалидам Челябинской области выписывают препарат, не прошедший клинические испытания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«С августа прошлого года пациентам из Челябинской области стали выписывать рецепты на получение льготного аналога, до настоящего времени не прошедшего клинических испытаний. Заявители опасаются, что замена лекарства может повлечь ухудшение состояния детей и возникновение у них осложнений», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России организована проверка по данному факту. Руководителю ведомства Алексею Колбасину поручено доложить о ее промежуточных результатах.
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