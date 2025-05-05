Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Кусе посетил новое пожарное депо на улице Олимпийской. В регионе сейчас проводится активная работа по усилению пожарного прикрытия всех районов, заявил Текслер во время общения с сотрудниками депо, передает корреспондент URA.RU.
«Знаю, какой объект был до ремонта. Их невозможно сравнить. Сейчас мы усиливаем пожарное прикрытие всех наших районов. Рад, что в Кусе появился такой объект. Осталось завершить благоустройство», — сказал Текслер, передает корреспондент URA.RU. В пожарное депо губернатор заехал в формате разворота. В программе визита Текслера в Кусу и Златоуст этот объект не значился.
Новое пожарное депо в Кусе появилось в 2024 году. Современное здание рассчитано на четыре автомобиля, также туда может поместиться спецавтомобиль с высотной лестницей. Улица Олимпийская выбрана не случайно — именно там проходит центральный водовод, на который есть возможность установить пожарный гидрант.
Текслер 6 мая работает в Кусинском и Златоустовском районах. Первой остановкой стал стадион стадиона «Труд», где также проводится ремонт. Стадион занимает площадь в три гектара и включает в себя фитнес-зал, беговую дорожку, хоккейный корт.
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