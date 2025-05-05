05 мая 2025

Челябинского контрактника осудили на 10 лет за смертельный удар в голову

© Служба новостей «URA.RU»
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Военного отправили в колонию строгого режима
Военного отправили в колонию строгого режима Фото:

Магнитогорский гарнизонный военный суд Челябинской области отправил на 10 лет в колонию контрактника, до смерти забившего человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, военный не признал вины.

«Осужден к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима военнослужащий по контракту за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Также ему предстоит выплатить в счет возмещения причиненного морального вреда один миллион рублей супруге погибшего, признанной потерпевшей по уголовному делу. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Инцидент случился в Чебаркуле возле дома № 21 по улице Мира в апреле 2024 года. Военный, сидя в автомобиле, набросился на другого пассажира. Он ударил оппонента твердым предметом в голову, причинив черепно-мозговую травму. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

В суде военный отказался давать показания. Свою вину он не признал. Для установления всех обстоятельств пришлось проводить многочисленные экспертизы, которые доказали виновность контрактника.

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Магнитогорский гарнизонный военный суд Челябинской области отправил на 10 лет в колонию контрактника, до смерти забившего человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, военный не признал вины. «Осужден к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима военнослужащий по контракту за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Также ему предстоит выплатить в счет возмещения причиненного морального вреда один миллион рублей супруге погибшего, признанной потерпевшей по уголовному делу. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Инцидент случился в Чебаркуле возле дома № 21 по улице Мира в апреле 2024 года. Военный, сидя в автомобиле, набросился на другого пассажира. Он ударил оппонента твердым предметом в голову, причинив черепно-мозговую травму. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось. В суде военный отказался давать показания. Свою вину он не признал. Для установления всех обстоятельств пришлось проводить многочисленные экспертизы, которые доказали виновность контрактника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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