Вернувшийся с МКС космонавт испытал антропоморфного робота из Магнитогорска

Вернувшийся с Международной космической станции (МКС) космонавт Иван Вагнер проверил возможности по управлению человекоподобным роботом из Магнитогорска (Челябинская область). Как рассказали в пресс-службе предприятия НПО «Андроидная техника», Вагнер стал первым, кто прошел полный цикл испытаний.
«В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина продолжились исследования по влиянию условий космического полета на операторские качества космонавтов до и после пребывания на орбите. Послеполетные исследования Вагнер прошел на пятые сутки после приземления», — сообщили в офисе «Андроидной техники».
Задачи, поставленные перед Вагнером, совпадали с теми, которые он решал во время предполетного исследования. Робот выполнял манипуляции с органами управления и переносил имитацию научной аппаратуры, что потребуется в будущих космических миссиях.
Сейчас на МКС работает Кирилл Песков. Космонавт также примет участие в аналогичных исследованиях после возвращения на Землю. Начальник управления научно-прикладных исследований проблем подготовки космонавтов Владимир Дикарев отметил, что результаты испытаний используют для разработки бортовой реализации проекта «Теледроид». Машина будет призвана поддерживать космонавтов в условиях орбитального полета.
Инженеры «Андроидной техники» создали робота FEDOR. Комплекс стал первым в мире, совершившим полный цикл полета в космос в 2019 году. Для освоения Луны магнитогорцы разрабатывают следующее поколение — роботов-кентавров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!