В День Победы челябинцам покажут бесплатный спектакль под открытым небом

Главная пешеходная улица Челябинска — Кировка 9 мая превратится в театральную сцену, где пройдет бесплатный спектакль «Челябинск — Донбасс. Традиции братской поддержки». Постановка, посвященная 80-летию Великой Победы, расскажет об исторической связи двух городов от времен Великой Отечественной войны до наших дней, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.
«Это не просто спектакль, а погружение в историю связей двух городов, от Великой Отечественной войны до современности. Трудовой подвиг, историческая правда, братская поддержка — все это воплощено на основе реальных фактов и архивов», — отметили в пресс-службе.
Зрителей ждет шоу, сочетающее в себе рок-музыку, живой вокал, хореографию и эмоциональные образы. Над созданием спектакля работала команда челябинских артистов и танцоров, рок-группа «Знакомые», а также солисты из Донецка. Начало представления в 16:30.
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