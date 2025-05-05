Челябинский замминистра Харченко в очередной раз не смог выйти на свободу

Первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко, задержанный ФСБ и обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, в очередной раз не смог оспорить решение о содержании в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, он останется под стражей до середины июня.
«Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката в интересах обвиняемого Станислава Харченко. Постановление Тракторозаводского райсуда Челябинска, которым ему была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 18 июня 2025 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Это уже пятая попытка чиновника выйти на свободу. За него готовы внести залог в размере пяти миллионов рублей. Но пока доводы адвокатов не находят отклика в суде.
Харченко находится в СИЗО с момента задержания в конце декабря 2024 года. Его обвиняют по двум эпизодам злоупотребления полномочиями. Предварительно, один из них связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше. Своей вины Харченко не признал.
В области между тем силовики проводят «зачистку» в миндоре и иных сферах, связанных с дорожным хозяйством. Так после Харченко сотрудники ФСБ пришли за его начальником Алексеем Нечаевым. Вместе с министром были задержаны экс-руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов, а также бывший министр Дмитрий Микулик.
Спустя несколько месяцев силовики вновь нагрянули в министерство. Под следствие попали первый замначальника правового управления регионального миндора Станислав Куликов, бывший начальник управления Алексей Плюта, действующий замначальника правового управления министерства Ирина Клементьева. Также был задержан экс-директор ЗАО «ЮжУралАвтобан» Константин Жаботинский. Но после допроса его отпустили, переведя в статус свидетеля.
Также правоохранители вскрыли факт злоупотребления служебным положением в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Были задержаны Дмитрий Климов, и. о. начальника Упрдора в 2019 году, Сергей Бойко, руководивший управлением дорог с июля 2020 года до апреля 2021 года и И.о. начальника управления Александр Лебедев.
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