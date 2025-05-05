Спором о продаже техники челябинского «ЧТЗ-Уралтрак» займется Верховный суд РФ

Материалы дела о продаже техники завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска затребовал Верховный суд РФ. Как следует из определения, последняя инстанция изучит коллизии с товарными знаками производителя.
«Кассационную жалобу ООО „Машсервис“ передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ. Назначить судебное заседание на 20 мая», — отмечено в документе (имеется в распоряжении URA.RU).
Спор возник из-за двух товарных знаков. Компания «Машсервис» выставила для продажи на своем сайте технику «ЧТЗ-Уралтрак», которую приобретает у официального дилера. Завод обратился в суд, заявив, что ответчик разместил в интернете фотографии техники, однородной той, что выпускает предприятие. Оспаривая иск, «Машсервис» утверждал, что он торговал не контрафактной продукцией, а товарами завода.
Суды первой и апелляционной инстанций в Челябинске, принимая решение, сочли, что ответчик не доказал введения в оборот легального товара. Заключение договора купли-продажи с третьим лицом без первичных документов не означает фактической поставки от лица официального дилера. При этом сам дилер взаимоотношения подтвердил. Несмотря на это, частично требования истца были удовлетворены. Только вместо 10 млн рублей ответчику предписали выплатить 100 тысяч. «Машсервис» с решением не согласился.
«Суды неверно трактовали принцип исчерпания исключительного права владельца товарного знака. Если продукция реализовывалась по легальным каналам, никаких документов на торговую марку не требуется. Когда мультибрендовый магазин продает продукцию сотни производителей, он не обязан заключать договоры об использовании логотипов на продаваемых товарах», — заявил URA.RU адвокат Сергей Гаврюшкин, представляющий интересы ответчика.
В пресс-службе «ЧТЗ-Уралтрак» URA.RU прокомментировали судебный процесс. Там сказали, что позиция предприятия подробно изложена в материалах дела. Добавить к ней нечего.
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