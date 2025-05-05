Под Челябинском перекрыли дорогу для проведения велогонки

В Челябинской области из-за проведения велогонки ограничен проезд по автодороге Вахрушево-Долгодеревенское 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«В связи с проведением велогонки 6 мая будет ограничено движение на автодороге „Вахрушево-Долгодеревенское“ со 2 по 12 километр. Госавтоинспекция просит отнестись к мероприятию с пониманием и воспользоваться альтернативными путями объезда», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Участок автодороги Вахрушево-Долгодеревенское ранее перекрывали 4 мая. Причиной также стало проведение массовой велогонки.
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