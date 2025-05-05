Избавился от приставки и.о.: челябинский полковник стал главой следкома Ингушетии. Скрин

Челябинский полковник Асхабов стал главой следкома Республики Ингушетия
© Служба новостей «URA.RU»
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Ахмед Асхабов официально приступил к работе в качестве главы СКР по Республике Ингушетия
Ахмед Асхабов официально приступил к работе в качестве главы СКР по Республике Ингушетия Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Полковник юстиции Ахмед Асхабов, некогда занимавший должность первого замглавы челябинского СКР, возглавил ведомство в Республике Ингушетия. Данные об этом появились на официальном сайте следкома Республики.

«Асхабов Ахмед Магомедович — руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия», — говорится на сайте СКР по Республике Ингушетия. Полковник избавился от приставки и.о.

Одновременно с этим информация об Асхабове пропала с сайта СКР по Челябинской области. На его должность пока никого не назначили.

Асхабов работает следователем с 1998 года. Службу начинал в Тюмени. В 2022 году был переведен по службе в Челябинск. В Ингушетию его направили осенью 2024 года. Там он заменил на посту Шамиля Котиева. До вступления в должность Асхабов был в статусе прикомандированного.

Ахмед Асхабов избавился от приставки и.о.
Ахмед Асхабов избавился от приставки и.о.
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Полковник юстиции Ахмед Асхабов, некогда занимавший должность первого замглавы челябинского СКР, возглавил ведомство в Республике Ингушетия. Данные об этом появились на официальном сайте следкома Республики. «Асхабов Ахмед Магомедович — руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия», — говорится на сайте СКР по Республике Ингушетия. Полковник избавился от приставки и.о. Одновременно с этим информация об Асхабове пропала с сайта СКР по Челябинской области. На его должность пока никого не назначили. Асхабов работает следователем с 1998 года. Службу начинал в Тюмени. В 2022 году был переведен по службе в Челябинск. В Ингушетию его направили осенью 2024 года. Там он заменил на посту Шамиля Котиева. До вступления в должность Асхабов был в статусе прикомандированного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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