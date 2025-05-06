Снежный плен: корреспондент URA.RU оказался в эпицентре бури, обрушившейся на Свердловскую область. Видео

Свердловская область пережила снежную бурю

06 мая 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Корреспондент на машине проехал от Унъюгана до Краснотурьинска Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе Неделю назад на Свердловскую область обрушился снежный буран, пришедший из Пермского края. Стихия застала корреспондента URA.RU по дороге из Унъюгана (ХМАО) в Краснотурьинск (Свердловская область). Ужас снежной бури, ударившей по дорогам в конце апреля, журналист челябинской редакции испытал на себе. Вернулись в февраль Проезжая по ХМАО, лежащему снегу не удивился. Сначала снег был в лесу и на обочине, потом начался участок с усыпанными снегом деревьями. При этом стоял полный штиль и ехать было комфортно. Но чем ближе была Свердловская область, тем ужаснее становилось ситуация на дороге. Началась снежная буря. Опасность повсюду На протяжении всего пути в Свердловской области снег не утихал. Из-за него видимость на дороге была практически нулевой. Обгонять было опасно, так как был риск вылететь с дороги. Успокаивал себя мыслями о том, что машина на зимней резине и ничего страшного не произойдет. При этом всегда держал в голове, что другие участники дорожного движения уже «переобулись» на лето, и в любой момент может произойти ЧП. То есть опасность могла поджидать где угодно. Машина-сосулька Путь из Унъюгана до Краснотурьинска занял около пяти часов. Остановившись на заправке перед заездом в город, увидел, что машина превратилась в сосульку: покрылась корочкой льда. Номер также обледенел — отбить корку льда с него удалось только при помощи скребка. Неприятности продолжаются Дорожники присыпали машину снегом при уборке дороги Фото: Павел Сидоров © URA.RU Послед приезда погода продолжила ухудшаться: снег усилился. Выезжать на машине в город не решился, припарковал машину вдоль дороги у двора (и поплатился за это). Утром следующего дня неприятности продолжились: дорожники, очищая дорогу, присыпали автомобиль снегом. Пришлось откапывать. Благо, буран к тому времени стих, выглянуло солнышко. Так что лопатой махалось весьма комфортно. Но ситуация, конечно, не из приятных. И снова лето, и снова в путь Снег в Краснотурьинске растаял спустя несколько дней, выглянуло солнце. Но вскоре начался дождь. Впереди же был многокилометровый путь до Челябинска. Но это совершенно другая история. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неделю назад на Свердловскую область обрушился снежный буран, пришедший из Пермского края. Стихия застала корреспондента URA.RU по дороге из Унъюгана (ХМАО) в Краснотурьинск (Свердловская область). Ужас снежной бури, ударившей по дорогам в конце апреля, журналист челябинской редакции испытал на себе. Проезжая по ХМАО, лежащему снегу не удивился. Сначала снег был в лесу и на обочине, потом начался участок с усыпанными снегом деревьями. При этом стоял полный штиль и ехать было комфортно. Но чем ближе была Свердловская область, тем ужаснее становилось ситуация на дороге. Началась снежная буря. На протяжении всего пути в Свердловской области снег не утихал. Из-за него видимость на дороге была практически нулевой. Обгонять было опасно, так как был риск вылететь с дороги. Успокаивал себя мыслями о том, что машина на зимней резине и ничего страшного не произойдет. При этом всегда держал в голове, что другие участники дорожного движения уже «переобулись» на лето, и в любой момент может произойти ЧП. То есть опасность могла поджидать где угодно. Путь из Унъюгана до Краснотурьинска занял около пяти часов. Остановившись на заправке перед заездом в город, увидел, что машина превратилась в сосульку: покрылась корочкой льда. Номер также обледенел — отбить корку льда с него удалось только при помощи скребка. Послед приезда погода продолжила ухудшаться: снег усилился. Выезжать на машине в город не решился, припарковал машину вдоль дороги у двора (и поплатился за это). Утром следующего дня неприятности продолжились: дорожники, очищая дорогу, присыпали автомобиль снегом. Пришлось откапывать. Благо, буран к тому времени стих, выглянуло солнышко. Так что лопатой махалось весьма комфортно. Но ситуация, конечно, не из приятных. Снег в Краснотурьинске растаял спустя несколько дней, выглянуло солнце. Но вскоре начался дождь. Впереди же был многокилометровый путь до Челябинска. Но это совершенно другая история.