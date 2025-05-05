Суд освободил экс-главу челябинской «Роспечати» от выплаты банку 439 миллионов

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд освободил экс-главу челябинской «Роспечати» Константина Федоринина от выплаты по требованию банка «Тракт» 439,57 млн рублей. Как следует из постановления суда, он оставил без изменений определение первой инстанции.
«Определение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения, апелляционную жалобу ПАО „Национальный банк „Траст““ — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства», — отмечено в документе, которым располагает URA.RU.
Первоначально конкурсный управляющий Ольга Мальцева требовала взыскать с Федоринина средства, усмотрев его вину в бездействии на посту директора. Инициатор спора заявляла, что бывший руководитель не пытался получить выплат по дебиторской задолженности с АО «ПК Экстра М» (сумма 28 млн рублей), АО «Ариа-АиФ» (408 млн рублей), ООО «Коффчег» ( 67,165млн рублей) и ООО «Пресса Оренбуржья» (2,963 млн рублей). В результате долги пришлось списать, когда истекли сроки исковой давности.
Возражая, Федоринин отметил, что указанные юрлица входили с должником в одну группу, работая совместно. Платежи и обязательства между должником и дебиторами, продолжил Федоринин, носили транзитный, внутригрупповой характер и не были направлены на вывод имущества должника из конкурсной массы.
«Обязательства АО „ПК Экстра М“ перед должником существовали с 2012 года в связи с уступкой права требования АО „Экстра М Медиа“ на должника и были погашены на сумму 235,8млн рублей. На момент возникновения задолженности деятельность должника не являлась убыточной, напротив, должник наращивал финансовые показатели», — заявил ответчик.
Экс-директор добавил, что не мог и не было необходимости взыскивать задолженность с АО «Ария-АиФ», которое являлось единственным акционером должника. Федоринин заметил, что перечисленные конкурсным управляющим обязательства возникли из договоров займа. Документы датированы 2007-2014 годами. Другая причина долгов — договоры цессии от 2011 года. По ним «Ария-АиФ» обязалась уплатить уступленные ему права к ЗАО «ПК Экстра М». Ответчик сказал, что данная компания стала банкротом. Соответственно, требование, предъявленное в рамках дела о банкротстве АО «Ария-АиФ» было отклонено не только из пропущенного срока исковой давности, но и из-за аффилированности сторон.
Комментируя отношения с компанией «Коффчег», ответчик указал, что юрлицо прекратило деятельность в 2017 году. Его ликвидировали, исключив из ЕГРЮЛ, в 2019 году. Федоринин не мог требовать с фирмы уплаты долга, поскольку эта работа требовала финансовых трат при последующем отсутствии результата.
Согласно сформированному реестру кредиторов, долги перед банком «Траст» составляют 2,743 млрд рублей. Причем совокупные непогашенные обязательства перед всеми кредиторами образованы суммой в 2,764 млрд рублей.
«Суд усматривает, что обязательства возникали между лицами, входившими в одну группу лиц. Федоринин неоднократно давал пояснения и предоставлял внутригрупповую переписку относительно того, что вопросы внутригрупповых перемещений денежных средств осуществлялись исключительно при согласовании их с представителями акционера, АО „Ариа-АиФ“», — заметил суд первой инстанции.
Он согласился с ответчиком, что тот не имел возможности и необходимости, пока финансовое положение всей группы компаний стало нестабильным, взыскивать дебиторскую задолженность. Также и судебная практика не позволила бы ему этого сделать, учитывая, что аффилированность лиц с должниками суд счел установленной. Это стало причиной для отказа в требованиях. «Траст» их предъявил, когда челябинский арбитраж отказал Мальцевой в удовлетворении ее требований.
При подготовке материала URA.RU направило запросы в пресс-службу банка «Траст» и к конкурсному управляющему «Роспечати» Мальцевой. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
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