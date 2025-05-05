На трассе «Урал» под Челябинском Mercedes улетел в кювет, убив своего водителя

На участке трассы М-5 «Урал» Челябинск — Екатеринбург утром 6 мая произошло смертельное ДТП с автомобилем Mercedes. Как сообщили в пресс-службе, происшествие случилось на территории Кунашакского района.
«На 75-м километре автодороги „подъезд к городу Екатеринбург“ в 7:30 часов 42-летний мужчина, за рулем автомобиля Mercedes Benz 350 выехал за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на барьерное ограждение, после чего совершил съезд в правый кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Предварительно установлено, что ремнем безопасности водитель пристегнут не был. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Наиболее вероятная причина ДТП — превышение скоростного режима.
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