05 мая 2025

На трассе «Урал» под Челябинском Mercedes улетел в кювет, убив своего водителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель Mercedes скончался до приезда скорой помощи
Водитель Mercedes скончался до приезда скорой помощи Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» Челябинск — Екатеринбург утром 6 мая произошло смертельное ДТП с автомобилем Mercedes. Как сообщили в пресс-службе, происшествие случилось на территории Кунашакского района.

«На 75-м километре автодороги „подъезд к городу Екатеринбург“ в 7:30 часов 42-летний мужчина, за рулем автомобиля Mercedes Benz 350 выехал за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на барьерное ограждение, после чего совершил съезд в правый кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что ремнем безопасности водитель пристегнут не был. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Наиболее вероятная причина ДТП — превышение скоростного режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На участке трассы М-5 «Урал» Челябинск — Екатеринбург утром 6 мая произошло смертельное ДТП с автомобилем Mercedes. Как сообщили в пресс-службе, происшествие случилось на территории Кунашакского района. «На 75-м километре автодороги „подъезд к городу Екатеринбург“ в 7:30 часов 42-летний мужчина, за рулем автомобиля Mercedes Benz 350 выехал за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на барьерное ограждение, после чего совершил съезд в правый кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Предварительно установлено, что ремнем безопасности водитель пристегнут не был. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Наиболее вероятная причина ДТП — превышение скоростного режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...