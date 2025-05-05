Под окнами челябинских ветеранов перед Днем Победы выступят музыканты

В Челябинске под окнами ветеранов Великой Отечественной войны перед Днем Победы выступят музыканты филармонии, сыграет духовой оркестр и исполнит лучшие композиции Заслуженный артист России Вячеслав Усольцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Под окнами ветеранов Великой Отечественной войны в Челябинске 7 и 8 мая выступят концертные бригады. Они исполнят лучшие композиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.
Солисты Челябинской государственной филармонии 7 мая сыграют для Николая Жарова (улица Кулибина), Александры Бардадымовой (улица Братьев Кашириных), Петра Ашихмина (улица Молодогвардейцев) и Нины Ушаковой (улица Захаренко). Для бывшей несовершеннолетней узницы фашистских концлагерей Юлии Шаповал (улица Коммуны) сыграет духовой оркестр.
Заслуженный артист России Вячеслав Усольцев под окнами ветеранов исполнит лучшие композиции 8 мая. Выступления со звуковой аппаратурой пройдут для Валентины Салаутиной (улица Богдана Хмельницкого), Веры Катайкиной (улица Воровского) и Фаины Шаровой (улица Барбюса).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!