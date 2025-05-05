05 мая 2025

Под окнами челябинских ветеранов перед Днем Победы выступят музыканты

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Концерты под окнами ветеранов пройдут в честь 9 мая
Концерты под окнами ветеранов пройдут в честь 9 мая Фото:
новость из сюжета
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В Челябинске под окнами ветеранов Великой Отечественной войны перед Днем Победы выступят музыканты филармонии, сыграет духовой оркестр и исполнит лучшие композиции Заслуженный артист России Вячеслав Усольцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Под окнами ветеранов Великой Отечественной войны в Челябинске 7 и 8 мая выступят концертные бригады. Они исполнят лучшие композиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

Солисты Челябинской государственной филармонии 7 мая сыграют для Николая Жарова (улица Кулибина), Александры Бардадымовой (улица Братьев Кашириных), Петра Ашихмина (улица Молодогвардейцев) и Нины Ушаковой (улица Захаренко). Для бывшей несовершеннолетней узницы фашистских концлагерей Юлии Шаповал (улица Коммуны) сыграет духовой оркестр.

Заслуженный артист России Вячеслав Усольцев под окнами ветеранов исполнит лучшие композиции 8 мая. Выступления со звуковой аппаратурой пройдут для Валентины Салаутиной (улица Богдана Хмельницкого), Веры Катайкиной (улица Воровского) и Фаины Шаровой (улица Барбюса).

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В Челябинске под окнами ветеранов Великой Отечественной войны перед Днем Победы выступят музыканты филармонии, сыграет духовой оркестр и исполнит лучшие композиции Заслуженный артист России Вячеслав Усольцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства. «Под окнами ветеранов Великой Отечественной войны в Челябинске 7 и 8 мая выступят концертные бригады. Они исполнят лучшие композиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства. Солисты Челябинской государственной филармонии 7 мая сыграют для Николая Жарова (улица Кулибина), Александры Бардадымовой (улица Братьев Кашириных), Петра Ашихмина (улица Молодогвардейцев) и Нины Ушаковой (улица Захаренко). Для бывшей несовершеннолетней узницы фашистских концлагерей Юлии Шаповал (улица Коммуны) сыграет духовой оркестр. Заслуженный артист России Вячеслав Усольцев под окнами ветеранов исполнит лучшие композиции 8 мая. Выступления со звуковой аппаратурой пройдут для Валентины Салаутиной (улица Богдана Хмельницкого), Веры Катайкиной (улица Воровского) и Фаины Шаровой (улица Барбюса).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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