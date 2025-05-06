В Челябинске на площади Революции начал работать главный городской фонтан, открытие которого стало частью подготовки к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Челябинске начал работу главный фонтан города в сквере на площади Революции. Каждый вечер, с 20:00 до 21:30, здесь звучат песни военных лет, в такт которым танцуют разноцветные струи воды», — сообщили в администрации города. Музыкальный репертуар фонтана включает самые популярные композиции военных лет, а сам сквер украшен праздничной иллюминацией.
В Челябинске пройдет три тысячи мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы. Где и как челябинцы могут отметить День Победы ранее рассказывало URA.RU.
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