В Челябинске начал работу главный фонтан города в сквере на площади Революции. Видео

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Фонтан в Челябинске начал работу
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Челябинске на площади Революции начал работать главный городской фонтан, открытие которого стало частью подготовки к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Челябинске начал работу главный фонтан города в сквере на площади Революции. Каждый вечер, с 20:00 до 21:30, здесь звучат песни военных лет, в такт которым танцуют разноцветные струи воды», — сообщили в администрации города. Музыкальный репертуар фонтана включает самые популярные композиции военных лет, а сам сквер украшен праздничной иллюминацией.

В Челябинске пройдет три тысячи мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы. Где и как челябинцы могут отметить День Победы ранее рассказывало URA.RU.

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В Челябинске на площади Революции начал работать главный городской фонтан, открытие которого стало частью подготовки к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске начал работу главный фонтан города в сквере на площади Революции. Каждый вечер, с 20:00 до 21:30, здесь звучат песни военных лет, в такт которым танцуют разноцветные струи воды», — сообщили в администрации города. Музыкальный репертуар фонтана включает самые популярные композиции военных лет, а сам сквер украшен праздничной иллюминацией. В Челябинске пройдет три тысячи мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы. Где и как челябинцы могут отметить День Победы ранее рассказывало URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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