05 мая 2025

Челябинский губернатор Текслер проинспектировал ремонт стадиона в Кусе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с губернатором Текслером (в центе) стадион осмотрел и министр спорта региона Иванов (справа)
Вместе с губернатором Текслером (в центе) стадион осмотрел и министр спорта региона Иванов (справа) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Кусинский муниципальный район, где оценил ход капремонта стадиона «Труд». Глава региона ознакомился с текущим этапом работ, осмотрев спортивный объект вместе с главой района Юрием Лысяковым и министром спорта области Владимиром Ивановым, передает корреспондент URA.RU.

«В рамках корректировки проекта были сделаны дополнительные ямы для прыжков и сектор для занятий игровыми видами спорта», — сообщил Юрий Лысяков губернатору. Сам стадион занимает площадь в три гектара и включает в себя фитнес-зал, беговую дорожку, хоккейный корт, футбольное поле с травяным покрытием и крытую трибуну на 1500 мест.

Капитальный ремонт был начат в 2024 году. Помимо обновления спортоборудования проектом предусмотрен ремонт ливневой канализации, осветительных мачт и системы оповещения. А также расширение автопарковки, ремонт ограждения, трибун, кровли, замена окон и облицовка фасадов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Кусинский муниципальный район, где оценил ход капремонта стадиона «Труд». Глава региона ознакомился с текущим этапом работ, осмотрев спортивный объект вместе с главой района Юрием Лысяковым и министром спорта области Владимиром Ивановым, передает корреспондент URA.RU. «В рамках корректировки проекта были сделаны дополнительные ямы для прыжков и сектор для занятий игровыми видами спорта», — сообщил Юрий Лысяков губернатору. Сам стадион занимает площадь в три гектара и включает в себя фитнес-зал, беговую дорожку, хоккейный корт, футбольное поле с травяным покрытием и крытую трибуну на 1500 мест. Капитальный ремонт был начат в 2024 году. Помимо обновления спортоборудования проектом предусмотрен ремонт ливневой канализации, осветительных мачт и системы оповещения. А также расширение автопарковки, ремонт ограждения, трибун, кровли, замена окон и облицовка фасадов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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