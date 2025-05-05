«От военных парадов до кулинарных мастер-классов»: как провести праздничные выходные в Челябинске. Афиша

В честь юбилея Великой Победы в Челябинске пройдут концерты, спектакли и шоу

06 мая 2025 в 09:45 Размер текста - 17 +

Шествие «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в 13:30 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск готовится к празднованию 80-летия Победы с 8 по 11 мая. Жителей города ждут спортивно-патриотический фестиваль, а также мультимедийные шоу. В эти дни можно будет услышать песни военных лет и посмотреть спектакли. День Победы запомнится челябинцам историческими реконструкциями, выступлениями коллективов, салютом и концертом заслуженной артистки РФ Юлии Чичерины. О самых интересных событиях праздничных дней — в материале — URA.RU. 8 мая Легкоатлетический манеж УралГУФК в 12:00 станет площадкой для Георгиевского спортивно-патриотического фестиваля. Гостей ждут турниры по армрестлингу и казачьему боксу, адаптивному спорту, мастер-классы, концерт и интерактивные зоны. Участие бесплатное, регистрация с 11:00. (6+) В 17:00 у Челябинского театра драмы под открытым небом пройдет спектакль-концерт с участием ведущих артистов. В программе — легендарные песни военных лет: от «Синего платочка» до «Журавлей», которые прозвучат в сопровождении театрализованных постановок. Вход свободный. (12+) В челябинском торговом центре откроется «Стена памяти» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Особняке Покровского в 18:30 состоится благотворительный концерт солистов театра оперы и балета. Зрители услышат «Темную ночь», «Катюшу» и другие песни в исполнении звезд челябинской сцены. Все собранные средства пойдут на поддержку участников СВО. Билеты — от тысячи рублей. (12+) До 9 мая в ТРК «Горки» работает уникальная акция — «Стена памяти». Каждый может принести фотографию своего героя-фронтовика и разместить ее на специальном стенде, создав коллективный памятник поколению победителей. (0+) Для глубокого погружения в историю стоит посетить (6+): Мультимедийную выставку «Танкоград» в парке «Россия — Моя история» (до 30 июня). VR-квесты и «оживающие» экспонаты перенесут гостей в военные годы. Билеты — от 300 руб. Экспозицию «Герои Отечества» в Историческом музее (до 22 июня) с подлинными артефактами двух веков. Вход — от 200 руб. 9 мая: главные события Дня Победы (6+) Утром в 9:00 возле мемориала «Вечный огонь» начнется торжественная церемония возложения цветов, а уже в 11:00 на площади Революции пройдет парад Победы, который завершится концертом рок-певицы Юлии Чичериной. В городских парках будет работать полевая кухня Фото: Илья Московец © URA.RU Парки города предложат свою программу: с 11:00 в горсаду Пушкина, парках Гагарина и «Металлург» можно будет посмотреть военные фильмы под открытым небом, отведать солдатской каши и получить георгиевскую ленточку. В парке «Сад Победы» с 13:00 начнется специальная программа «Память пылающих лет». В 13:30 весь город объединит шествие «Бессмертного полка» по проспекту Ленина. Параллельно на Театральной площади развернется масштабная праздничная программа с полевой кухней, выставкой техники и выступлением ансамбля «Ариэль». Особого внимания заслуживает театрализованный концерт «Баллада про агитбригаду» и спектакль в пяти фотографиях «Надежды маленький оркестрик». На Кировке с 12:30 начнутся интерактивные исторические площадки, телемост из зоны СВО и уникальная реконструкция событий 1943 года — отправки танкового корпуса на фронт. Праздничный фейерверк запланирован в 22:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный праздничный концерт состоится в 18:00 на площадке у Торгового центра. В программе примут участие такие музыкальные коллективы — симфонический оркестр Челябинской области и камерный хор имени Михальченко. Также гостей ждет встреча с солистами Мариинского театра. Особым подарком для зрителей станет выступление заслуженной артистки РФ Юлии Чичериной. Вечером в 21:20 у театра драмы состоится мультимедийное шоу «Танкоград». А в 22:00 праздник завершится салютом на набережной реки Миасс. 10 мая Театральная лаборатория «Тыловая история» в Арт-сквере представит четыре эскизных спектакля, созданных на основе реальных семейных историй челябинцев. Коллективы из Челябинска, Верхнего Уфалея и студенческие мастерские покажут мини-постановки о музыкантах тыла, фронтовых буднях и связи поколений. После каждого показа зрители смогут обсудить постановки с театральным критиком Екатериной Морозовой. Вход свободный. Показы запланированы с 11:00 до 18:30. (12+) Гости клуба смогут послушать военные песни из коллекции винила в библиотеке Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Музыкальную программу дня откроет встреча в Публичной библиотеке — там в 14:00 начнется прослушивание редких виниловых пластинок военных лет из уникальной коллекции. Руководитель винилового клуба Вячеслав Мыльников представит записи песен 1940-х годов, сопровождая их рассказом о музыкальной культуре эпохи. Посещение бесплатное. (12+) Вечером в 17:00 на втором этаже ТРК «Горки» прозвучат шедевры военно-патриотической песни в исполнении челябинских артистов. Вход на концерт свободный для всех желающих. (0+) Для семейного досуга театр «Скарабей» в 13:00 представит необычный песочный спектакль по поэме Твардовского «Василий Теркин», где оживут сцены фронтовой жизни. Стоимость билета — 300 рублей. (12+) А в Детском музее в 14:00 начнется интерактивное занятие «Шестой элемент», где юные исследователи через палеонтологические артефакты узнают о зарождении жизни на Земле. Стоимость занятия — 300 рублей. (7+) 11 мая Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» предлагает сразу два творческих мероприятия. С 12:00 в отделе на улице Свободы пройдет мастер-класс по кастомизации вещей, где можно преобразить любимую одежду с помощью красок. Участие — от 800 рублей. (12+) В 15:00 в оранжерее на Лесопарковой художница Милана Чемоданова проведет занятие для детей «Кем я хочу стать в будущем?». Стоимость — 1200 рублей. (6+) Экскурсия по Челябинску займет два часа Фото: Размик Закарян © URA.RU В 16:00 стартует авторская экскурсия Веры Гейль из проекта «Челябинск пешком». Это будет необычное путешествие по истории празднования Дня Победы — от скромных встреч ветеранов до современного общенационального торжества. Участники увидят, как улицы и здания города хранят память о военном прошлом. (12+) Вечером в 19:00 в лектории кластера Svoboda2 М-Театр представит камерный спектакль по рассказам Антона Чехова — «Шуточка», «Скрипка Ротшильда» и «Егерь». После представления зрители смогут принять участие в мастер-классе по актерскому мастерству. Стоимость билета на спектакль — 500 рублей, а на мастер-класс — 300 рублей. (12+) Завершить праздничные дни можно гастрономическим мастер-классом в студии «Пармезан», который пройдет в 19:00. Участники научатся готовить баклажанную икру, утиное магрэ и традиционный сбитень. Вечер будет посвящен традициям русской кухни. Цена — 2350 рублей. (18+) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск готовится к празднованию 80-летия Победы с 8 по 11 мая. Жителей города ждут спортивно-патриотический фестиваль, а также мультимедийные шоу. В эти дни можно будет услышать песни военных лет и посмотреть спектакли. День Победы запомнится челябинцам историческими реконструкциями, выступлениями коллективов, салютом и концертом заслуженной артистки РФ Юлии Чичерины. О самых интересных событиях праздничных дней — в материале — URA.RU. Легкоатлетический манеж УралГУФК в 12:00 станет площадкой для Георгиевского спортивно-патриотического фестиваля. Гостей ждут турниры по армрестлингу и казачьему боксу, адаптивному спорту, мастер-классы, концерт и интерактивные зоны. Участие бесплатное, регистрация с 11:00. (6+) В 17:00 у Челябинского театра драмы под открытым небом пройдет спектакль-концерт с участием ведущих артистов. В программе — легендарные песни военных лет: от «Синего платочка» до «Журавлей», которые прозвучат в сопровождении театрализованных постановок. Вход свободный. (12+) В Особняке Покровского в 18:30 состоится благотворительный концерт солистов театра оперы и балета. Зрители услышат «Темную ночь», «Катюшу» и другие песни в исполнении звезд челябинской сцены. Все собранные средства пойдут на поддержку участников СВО. Билеты — от тысячи рублей. (12+) До 9 мая в ТРК «Горки» работает уникальная акция — «Стена памяти». Каждый может принести фотографию своего героя-фронтовика и разместить ее на специальном стенде, создав коллективный памятник поколению победителей. (0+) Мультимедийную выставку «Танкоград» в парке «Россия — Моя история» (до 30 июня). VR-квесты и «оживающие» экспонаты перенесут гостей в военные годы. Билеты — от 300 руб. Экспозицию «Герои Отечества» в Историческом музее (до 22 июня) с подлинными артефактами двух веков. Вход — от 200 руб. Утром в 9:00 возле мемориала «Вечный огонь» начнется торжественная церемония возложения цветов, а уже в 11:00 на площади Революции пройдет парад Победы, который завершится концертом рок-певицы Юлии Чичериной. Парки города предложат свою программу: с 11:00 в горсаду Пушкина, парках Гагарина и «Металлург» можно будет посмотреть военные фильмы под открытым небом, отведать солдатской каши и получить георгиевскую ленточку. В парке «Сад Победы» с 13:00 начнется специальная программа «Память пылающих лет». В 13:30 весь город объединит шествие «Бессмертного полка» по проспекту Ленина. Параллельно на Театральной площади развернется масштабная праздничная программа с полевой кухней, выставкой техники и выступлением ансамбля «Ариэль». Особого внимания заслуживает театрализованный концерт «Баллада про агитбригаду» и спектакль в пяти фотографиях «Надежды маленький оркестрик». На Кировке с 12:30 начнутся интерактивные исторические площадки, телемост из зоны СВО и уникальная реконструкция событий 1943 года — отправки танкового корпуса на фронт. Главный праздничный концерт состоится в 18:00 на площадке у Торгового центра. В программе примут участие такие музыкальные коллективы — симфонический оркестр Челябинской области и камерный хор имени Михальченко. Также гостей ждет встреча с солистами Мариинского театра. Особым подарком для зрителей станет выступление заслуженной артистки РФ Юлии Чичериной. Вечером в 21:20 у театра драмы состоится мультимедийное шоу «Танкоград». А в 22:00 праздник завершится салютом на набережной реки Миасс. Театральная лаборатория «Тыловая история» в Арт-сквере представит четыре эскизных спектакля, созданных на основе реальных семейных историй челябинцев. Коллективы из Челябинска, Верхнего Уфалея и студенческие мастерские покажут мини-постановки о музыкантах тыла, фронтовых буднях и связи поколений. После каждого показа зрители смогут обсудить постановки с театральным критиком Екатериной Морозовой. Вход свободный. Показы запланированы с 11:00 до 18:30. (12+) Музыкальную программу дня откроет встреча в Публичной библиотеке — там в 14:00 начнется прослушивание редких виниловых пластинок военных лет из уникальной коллекции. Руководитель винилового клуба Вячеслав Мыльников представит записи песен 1940-х годов, сопровождая их рассказом о музыкальной культуре эпохи. Посещение бесплатное. (12+) Вечером в 17:00 на втором этаже ТРК «Горки» прозвучат шедевры военно-патриотической песни в исполнении челябинских артистов. Вход на концерт свободный для всех желающих. (0+) Для семейного досуга театр «Скарабей» в 13:00 представит необычный песочный спектакль по поэме Твардовского «Василий Теркин», где оживут сцены фронтовой жизни. Стоимость билета — 300 рублей. (12+) А в Детском музее в 14:00 начнется интерактивное занятие «Шестой элемент», где юные исследователи через палеонтологические артефакты узнают о зарождении жизни на Земле. Стоимость занятия — 300 рублей. (7+) Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» предлагает сразу два творческих мероприятия. С 12:00 в отделе на улице Свободы пройдет мастер-класс по кастомизации вещей, где можно преобразить любимую одежду с помощью красок. Участие — от 800 рублей. (12+) В 15:00 в оранжерее на Лесопарковой художница Милана Чемоданова проведет занятие для детей «Кем я хочу стать в будущем?». Стоимость — 1200 рублей. (6+) В 16:00 стартует авторская экскурсия Веры Гейль из проекта «Челябинск пешком». Это будет необычное путешествие по истории празднования Дня Победы — от скромных встреч ветеранов до современного общенационального торжества. Участники увидят, как улицы и здания города хранят память о военном прошлом. (12+) Вечером в 19:00 в лектории кластера Svoboda2 М-Театр представит камерный спектакль по рассказам Антона Чехова — «Шуточка», «Скрипка Ротшильда» и «Егерь». После представления зрители смогут принять участие в мастер-классе по актерскому мастерству. Стоимость билета на спектакль — 500 рублей, а на мастер-класс — 300 рублей. (12+) Завершить праздничные дни можно гастрономическим мастер-классом в студии «Пармезан», который пройдет в 19:00. Участники научатся готовить баклажанную икру, утиное магрэ и традиционный сбитень. Вечер будет посвящен традициям русской кухни. Цена — 2350 рублей. (18+)