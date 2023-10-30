В Челябинске взлетела стоимость гаражей и машиномест. Инфографика

Авито Недвижимость: В Челябинске цена гаражей выросла на 45%, машиномест на 47%

30 октября 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость гаражей в Челябинске составляет от 220 до 320 тысяч рублей, машиномест -1 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года стоимость гаражей выросла на 45%, машиномест на 47%. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе «Авито Недвиижмость». «В 2023 году по сравнению с 2022 годом цены на покупку гаражей в Челябинске выросли на 45%, а на приобретение машиномест — на 47%. За это время спрос на покупку гаражей в городе по сравнению вырос на 22%, а предложение сократилось на 19%», — сообщили в пресс-службе. Также аналитики отметили, разброс цен на покупку гаражей в городе в октябре 2023 года составляет от 220 до 320 тысяч рублей. Спрос на покупку машиномест в Челябинске за год вырос на 99% при уменьшении предложения на 9% за год. Средняя по Челябинску за машиноместо на данный момент составляет 1 млн рублей. По словам руководителя категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олега Изотова, на данный момент в Челябинске, как и в других городах-милионниках, происходит постепенное замещение гаражей машиноместами. Город застраивается новыми жилыми комплексами с подземными паркингами, а земля становится слишком дорогой, чтобы использовать ее только под гаражи. С сокращением предложения растет и средняя цена на данную недвижимость. В целом по России дороже всего гаражи в Сочи (3,5 млн рублей), Ростове-на-Дону (780 тысяч рублей), Екатеринбурге и Краснодаре (по 750 тысяч рублей). В Челябинске, как и в других городах России, происходит постепенное замещение гаражей машиноместами, земля становится слишком дорогой, чтобы использовать ее только под гаражи Скрин: «Авито Недвижимость» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года стоимость гаражей выросла на 45%, машиномест на 47%. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе «Авито Недвиижмость». «В 2023 году по сравнению с 2022 годом цены на покупку гаражей в Челябинске выросли на 45%, а на приобретение машиномест — на 47%. За это время спрос на покупку гаражей в городе по сравнению вырос на 22%, а предложение сократилось на 19%», — сообщили в пресс-службе. Также аналитики отметили, разброс цен на покупку гаражей в городе в октябре 2023 года составляет от 220 до 320 тысяч рублей. Спрос на покупку машиномест в Челябинске за год вырос на 99% при уменьшении предложения на 9% за год. Средняя по Челябинску за машиноместо на данный момент составляет 1 млн рублей. По словам руководителя категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олега Изотова, на данный момент в Челябинске, как и в других городах-милионниках, происходит постепенное замещение гаражей машиноместами. Город застраивается новыми жилыми комплексами с подземными паркингами, а земля становится слишком дорогой, чтобы использовать ее только под гаражи. С сокращением предложения растет и средняя цена на данную недвижимость. В целом по России дороже всего гаражи в Сочи (3,5 млн рублей), Ростове-на-Дону (780 тысяч рублей), Екатеринбурге и Краснодаре (по 750 тысяч рублей).