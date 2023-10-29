29 октября 2023

Пассажиры из ХМАО, летевшие в Махачкалу, добрались в Дагестан на автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Пассажиры из Нижневартовска успешно добрались до Махачкалы Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Пассажиры авиарейса Нижневартовск-Махачкала, которые из-за массовых беспорядков в аэропорту столицы Дагестана, были вынуждены приземлиться в Минеральных Водах, добирались до первоначального пункта назначения на автобусах. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал лидер нижневартовской общественной организации «Национально-культурный центр народов Дагестана им. Расула Гамзатова» Магомед Курбанов.

«Пассажиры, с которыми нам удалось связаться, успешно долетели до аэропорта в Минводах. Там их встретили два комфортабельных автобуса и доставили в Махачкалу. <…> По поводу всей этой ситуации наша организация собрала совещание. Это ведь провокация чистой воды. Мы такое не одобряем», — пояснил журналисту агентства Курбанов.

По словам главы организации, в самом Нижневартовске подобных акций не допустят. Общественники города выступают против беспорядков и проводят соответствующую работу с земляками.

Ранее URA.RU сообщало о том, что самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Нижневартовска в Махачкалу, приземлился в Минеральных Водах. Такое решение было принято из-за массовых беспорядков в аэропорту столицы Дагестана.

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Пассажиры авиарейса Нижневартовск-Махачкала, которые из-за массовых беспорядков в аэропорту столицы Дагестана, были вынуждены приземлиться в Минеральных Водах, добирались до первоначального пункта назначения на автобусах. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал лидер нижневартовской общественной организации «Национально-культурный центр народов Дагестана им. Расула Гамзатова» Магомед Курбанов. «Пассажиры, с которыми нам удалось связаться, успешно долетели до аэропорта в Минводах. Там их встретили два комфортабельных автобуса и доставили в Махачкалу. <…> По поводу всей этой ситуации наша организация собрала совещание. Это ведь провокация чистой воды. Мы такое не одобряем», — пояснил журналисту агентства Курбанов. По словам главы организации, в самом Нижневартовске подобных акций не допустят. Общественники города выступают против беспорядков и проводят соответствующую работу с земляками. Ранее URA.RU сообщало о том, что самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Нижневартовска в Махачкалу, приземлился в Минеральных Водах. Такое решение было принято из-за массовых беспорядков в аэропорту столицы Дагестана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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