Директор пермской компании продал отцу новую машину предприятия за 35 тысяч

Машину пришлось вернуть обратно компании Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермская компания «Авто лидер Пермь» подала иск в суд к своему экс-гендиректору, который продал новую машину компании своему отцу за 35 тысяч рублей. По мнению нынешнего руководства компании, бывший глава действовал в ущерб предприятию, говорится на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

«Сторонами было определено, что договор является возмездным и исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон в размере 35 000рублей, оплачиваемых покупателем продавцу. Данная сделка была заключена на явно нерыночных условиях, в ущерб интересам общества», — говорится в решении. Согласно отчету, рыночная стоимость авто составляет 1,2 млн рублей.

Через некоторое время после продажи авто экс-руководитель покинул свою должность, а через год в компании провели аудит, в ходе которого была выявлена нечестная сделка. В итоге суд постановил признать ответчика утратившим право пользования новой машиной и вернуть ее во владение компании.