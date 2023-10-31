Директор пермской компании продал отцу новую машину предприятия за 35 тысяч

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Машину пришлось вернуть обратно компании Фото:

Пермская компания «Авто лидер Пермь» подала иск в суд к своему экс-гендиректору, который продал новую машину компании своему отцу за 35 тысяч рублей. По мнению нынешнего руководства компании, бывший глава действовал в ущерб предприятию, говорится на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

«Сторонами было определено, что договор является возмездным и исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон в размере 35 000рублей, оплачиваемых покупателем продавцу. Данная сделка была заключена на явно нерыночных условиях, в ущерб интересам общества», — говорится в решении. Согласно отчету, рыночная стоимость авто составляет 1,2 млн рублей.

Через некоторое время после продажи авто экс-руководитель покинул свою должность, а через год в компании провели аудит, в ходе которого была выявлена нечестная сделка. В итоге суд постановил признать ответчика утратившим право пользования новой машиной и вернуть ее во владение компании.

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Пермская компания «Авто лидер Пермь» подала иск в суд к своему экс-гендиректору, который продал новую машину компании своему отцу за 35 тысяч рублей. По мнению нынешнего руководства компании, бывший глава действовал в ущерб предприятию, говорится на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «Сторонами было определено, что договор является возмездным и исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон в размере 35 000рублей, оплачиваемых покупателем продавцу. Данная сделка была заключена на явно нерыночных условиях, в ущерб интересам общества», — говорится в решении. Согласно отчету, рыночная стоимость авто составляет 1,2 млн рублей. Через некоторое время после продажи авто экс-руководитель покинул свою должность, а через год в компании провели аудит, в ходе которого была выявлена нечестная сделка. В итоге суд постановил признать ответчика утратившим право пользования новой машиной и вернуть ее во владение компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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