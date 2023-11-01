В Перми набирают сотрудников в российский Decathlon

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В магазин требуются продавцы и кассиры Фото:

Компания АРМ, которая ранее владела российскими магазинами Decatlon, ищет сотрудников для нового спортивного гипермаркета Desport в Перми. Открыты вакансии продавцов-консультантов и кассиров, сказано на сайте hh.ru.

«От французского спортивного бренда Decathlon мы унаследовали 35 магазинов, страсть к спорту и свободу в реализации собственных идей. В новый магазин Desport в Перми требуются кассиры и продавцы-консультанты. Заработная плата от 38,5 тысяч рублей», — сказано в объявлении. Уточняется, что к кандидатам особых требований не предъявляют, но работа в спортивных магазинах будет преимуществом.

Магазин Desport планируют открыть на месте гипермаркета Decatlon на шоссе Космонавтов 393/1. Дата открытия не сообщается. Ранее URA.RU рассказало, что в России магазины Decatlon откроются с 15 ноября.

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Компания АРМ, которая ранее владела российскими магазинами Decatlon, ищет сотрудников для нового спортивного гипермаркета Desport в Перми. Открыты вакансии продавцов-консультантов и кассиров, сказано на сайте hh.ru. «От французского спортивного бренда Decathlon мы унаследовали 35 магазинов, страсть к спорту и свободу в реализации собственных идей. В новый магазин Desport в Перми требуются кассиры и продавцы-консультанты. Заработная плата от 38,5 тысяч рублей», — сказано в объявлении. Уточняется, что к кандидатам особых требований не предъявляют, но работа в спортивных магазинах будет преимуществом. Магазин Desport планируют открыть на месте гипермаркета Decatlon на шоссе Космонавтов 393/1. Дата открытия не сообщается. Ранее URA.RU рассказало, что в России магазины Decatlon откроются с 15 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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