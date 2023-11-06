В автобусе находился только водитель (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге прямо посреди дороги вспыхнул пассажирский автобус, сообщил очевидец происшествия. ЧП произошло утром 7 ноября на Новинской, 2.

«Автобус вспыхнул прямо на дороге. Он еще скатился вниз, вот это жара», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.

В салоне находился только водитель, он смог выбраться из автобуса. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания пока неизвестны.

Спасатели потушили автобус. В ГУ МЧС по Свердловской области добавили, что в тушении были задействованы восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.