06 ноября 2023

В Екатеринбурге посреди дороги загорелся пассажирский автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В автобусе находился только водитель (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге прямо посреди дороги вспыхнул пассажирский автобус, сообщил очевидец происшествия. ЧП произошло утром 7 ноября на Новинской, 2.

«Автобус вспыхнул прямо на дороге. Он еще скатился вниз, вот это жара», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.

В салоне находился только водитель, он смог выбраться из автобуса. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания пока неизвестны.

Спасатели потушили автобус. В ГУ МЧС по Свердловской области добавили, что в тушении были задействованы восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

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В Екатеринбурге прямо посреди дороги вспыхнул пассажирский автобус, сообщил очевидец происшествия. ЧП произошло утром 7 ноября на Новинской, 2. «Автобус вспыхнул прямо на дороге. Он еще скатился вниз, вот это жара», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. В салоне находился только водитель, он смог выбраться из автобуса. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания пока неизвестны. Спасатели потушили автобус. В ГУ МЧС по Свердловской области добавили, что в тушении были задействованы восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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