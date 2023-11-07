На челябинском заводе научились делать наноалмазы

Наноалмазы получаются в результате детонации взрывчатых веществ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На копейском заводе «Пластмасс» (Челябинская область) научились выпускать наноалмазы. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха», в структуру которого входит предприятие.

«Специалисты предприятия освоили использование взрывчатки из старых боеприпасов для детонационного синтеза наноалмазов. На заводе работают три взрывные камеры из высокопрочной стали. После взрыва получается шихта — влажная масса, с виду обычная грязь, которая затем разделяется и осушается. Выход конечного продукта — наноалмаза — из такой шихты составляет 8-10% массы взорванного заряда. Таким образом практически из ничего — вторсырья, подлежащего уничтожению, — рождаются драгоценные наноалмазы», — уточнили в пресс-службе «Ростеха».

По своему химическому составу и строению наноалмаз — тот же самый алмаз, только очень маленький по размеру. Наноалмазы используются для «адресной доставки» лекарств в организме. Вторая область применения наноалмазов — квантовая электроника и оптика. Наноалмазы имеют перспективу применения для создания квантовых компьютеров. Также наноалмазная шихта применяется в производстве смазочных, полимерных и иных композиций.

Завод «Пластмасс» специализируется на производстве боеприпасов к корабельным орудиям, танковым и артиллерийским пушкам и некоторых видов авиаснарядов. Также предприятие развивает направление по утилизации боеприпасов — их количество достигает 100 тысяч единиц в год.