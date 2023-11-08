Мэр Перми назначил нового ответственного за безопасность в городе

Сергей Мельчаков назначен главой департамента общественной безопасности Перми
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Инаугурация мэра Эдуарда Соснина. Пермь, соснин эдуард
Эдуард Соснин провел новое назначение Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин назначил нового начальника городского департамента общественной безопасности. Как сообщили в мэрии, с 8 ноября на этом посту начал работать Сергей Мельчаков.

«Глава Перми Эдуард Соснин назначил Сергея Мельчакова начальником департамента общественной безопасности администрации Перми», — сообщает мэрия в Telegram. Среди задач, которые глава города поставил перед Мельчаковым, взаимодействие с военкоматами и пунктом отбора граждан на военную службу по контракту.

Сергей Мельчаков окончил юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». Служил в органах внутренних дел в сфере борьбы с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. Последнее место работы — замначальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю. Его предшественник на посту главы департамента Алексей Туров с 25 октября стал вице-мэром Перми.

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Глава Перми Эдуард Соснин назначил нового начальника городского департамента общественной безопасности. Как сообщили в мэрии, с 8 ноября на этом посту начал работать Сергей Мельчаков. «Глава Перми Эдуард Соснин назначил Сергея Мельчакова начальником департамента общественной безопасности администрации Перми», — сообщает мэрия в Telegram. Среди задач, которые глава города поставил перед Мельчаковым, взаимодействие с военкоматами и пунктом отбора граждан на военную службу по контракту. Сергей Мельчаков окончил юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». Служил в органах внутренних дел в сфере борьбы с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. Последнее место работы — замначальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю. Его предшественник на посту главы департамента Алексей Туров с 25 октября стал вице-мэром Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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