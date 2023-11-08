Мэр Перми назначил нового ответственного за безопасность в городе

Сергей Мельчаков назначен главой департамента общественной безопасности Перми

Эдуард Соснин провел новое назначение Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Перми Эдуард Соснин назначил нового начальника городского департамента общественной безопасности. Как сообщили в мэрии, с 8 ноября на этом посту начал работать Сергей Мельчаков.

«Глава Перми Эдуард Соснин назначил Сергея Мельчакова начальником департамента общественной безопасности администрации Перми», — сообщает мэрия в Telegram. Среди задач, которые глава города поставил перед Мельчаковым, взаимодействие с военкоматами и пунктом отбора граждан на военную службу по контракту.

Сергей Мельчаков окончил юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». Служил в органах внутренних дел в сфере борьбы с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. Последнее место работы — замначальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю. Его предшественник на посту главы департамента Алексей Туров с 25 октября стал вице-мэром Перми.