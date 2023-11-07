07 ноября 2023

Самолет Utair экстренно приземлился в Казахстане из-за больного пассажира

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, utair, самолет, ютэйр
Самолет Utair совершил вынужденную посадку в аэропорту Казахстана Фото:

Самолет Utair, следовавший из Москвы в Таджикистан, совершил вынужденную посадку в Казахстане из-за больного пассажира. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«При выполнении рейса Utair Москва (Россия) — Душанбе (Таджикистан) произошло ухудшение здоровья одного из пассажиров. Произведена вынужденная посадка в аэропорту Гурьев Атырауской области Казахстана», — указано в публикации.

Также экипаж сообщил о превышении посадочной массы. В аэропорту провели техническое обслуживание воздушного судна и допустили его к дальнейшему полету. Рейс совершал самолет Boeing 767, которому авиакомпания дала имя бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина.

Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair присвоила самолету Boeing-767 имя Виктора Черномырдина. Об этом ходатайствовали сотрудники Сургутского ЗСК (ООО «Газпром переработка») и губернатор ХМАО Наталья Комарова.

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Самолет Utair, следовавший из Москвы в Таджикистан, совершил вынужденную посадку в Казахстане из-за больного пассажира. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «При выполнении рейса Utair Москва (Россия) — Душанбе (Таджикистан) произошло ухудшение здоровья одного из пассажиров. Произведена вынужденная посадка в аэропорту Гурьев Атырауской области Казахстана», — указано в публикации. Также экипаж сообщил о превышении посадочной массы. В аэропорту провели техническое обслуживание воздушного судна и допустили его к дальнейшему полету. Рейс совершал самолет Boeing 767, которому авиакомпания дала имя бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина. Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair присвоила самолету Boeing-767 имя Виктора Черномырдина. Об этом ходатайствовали сотрудники Сургутского ЗСК (ООО «Газпром переработка») и губернатор ХМАО Наталья Комарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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