Самолет Utair экстренно приземлился в Казахстане из-за больного пассажира

Самолет Utair, следовавший из Москвы в Таджикистан, совершил вынужденную посадку в Казахстане из-за больного пассажира. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«При выполнении рейса Utair Москва (Россия) — Душанбе (Таджикистан) произошло ухудшение здоровья одного из пассажиров. Произведена вынужденная посадка в аэропорту Гурьев Атырауской области Казахстана», — указано в публикации.
Также экипаж сообщил о превышении посадочной массы. В аэропорту провели техническое обслуживание воздушного судна и допустили его к дальнейшему полету. Рейс совершал самолет Boeing 767, которому авиакомпания дала имя бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина.
Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair присвоила самолету Boeing-767 имя Виктора Черномырдина. Об этом ходатайствовали сотрудники Сургутского ЗСК (ООО «Газпром переработка») и губернатор ХМАО Наталья Комарова.
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